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年菜吃這個長輩會翻臉？作家早封「過年三寶」一票笑：全中

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到過年，很多人家中都會準備豐盛年菜，可就有網友表示，每次年菜都是「那些青菜海鮮火鍋」，「有的長輩廚藝不好，煮得還不好吃，年菜根本不想吃，結果深夜晚上肚子餓吃泡麵」，不如買速食來吃。他就好奇，如果年菜叫漢堡、薯條、披薩，長輩會不會翻臉？話題引發熱論。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「年菜吃麥當勞必勝客長輩會翻臉嗎？」認為每次年菜都是那些菜色，有的長輩廚藝不好，煮得還不好吃，他根本不想吃，晚上餓到吃泡麵，「這樣還不如買麥當勞漢堡薯條可樂來吃，再搭上必勝客披薩，一定超爽的，有人試過嗎？」

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貼文引發討論，「如果吃便當我也沒差，但是吃這些是故意找碴吧？一堆炸物想搞誰」、「99%會，剩下1%開明的會答應」、「我寧可吃便當」、「為啥不直接問長輩」、「如果是訂的年菜有翻車的機率…速食幾乎不會，但是就是少節慶感」、「想試試XD」、「我們是沒有除夕吃這個…不過每年初三都會吃必勝客。」

▲▼披薩、比薩、披薩盒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／PIXABAY）

其中，還有網友回文，直言「過年吃年菜真的體驗都很糟糕」，因為家裡不想煮，卻堅持要買外面店家的年菜，店家可能因爆量單無法準時交貨，品質也不一定好，「吃完後家人親戚都會私下嫌，然後明年年末繼續預約訂年菜。」他更無奈直嘆，「明明買披薩、麥當勞，大家（尤其小孩子）吃得開心就好，阿公阿嬤也覺得沒差，但就是有人覺得有長輩就一定要買年菜，唉！」

事實上，網紅作家黃大米2022年的春節年初六時也曾發文，「過年期間有吃過麥當勞、肯德基、披薩的人是不是很多？」直呼這三家店根本是「過年三寶」，應該是最多人吃的年菜，更笑說「平常還不一定會吃麥當勞，但過年一定會吃麥當勞。」釣出大批網友點頭，笑曝「我家年夜飯，除夕夜吃披薩」、「初二回娘家晚餐固定訂披薩！」「二伯母家初二吃麥當勞，真是英明+疼媳婦」、「三個全中」、「除夕拜地基主吃肯德基、宵夜吃麥當勞、明天開工吃漢堡王。」

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