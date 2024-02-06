達美樂披薩醬出包「已全面停用」　急聲明：確保是最後一次

▲達美樂進口披薩醬出包，業者表示全台門市沒有使用並全數封存退回。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

達美樂進口披薩醬遭到衛福部食藥署檢出致癌物質，而台灣達美樂也在後續發出聲明提到，得知有一批披薩醬中，檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質，收到消息後，達美樂也「立即停止使用店內現有的披薩醬，目前全台門市並沒有使用該批次有疑慮的披薩醬，並將所有披薩醬一併封存退回」，並表示「這是第一次在使用的商品中檢測出這種物質，也確保這是最後一次。」

▲達美樂披薩醬檢出環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（6）日公布邊境查驗不合格產品，其中有一項是從美國進口的「達美樂pizza醬」檢出農藥環氧乙烷1.3mg/kg，標準為不得檢出，總計19,050公斤全數退運或銷毀。而達美樂在後續緊急發出聲明表示，達美樂極為重視食品衛生和大眾健康，一直以來與全球知名的供應商合作，透過定期檢驗、嚴格品質管控等相關措施，以高標準落實食品安全。

聲明中也提到，得知披薩醬供應商在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。收到此訊息後，達美樂立即停止使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，提供全台門市台灣製、通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。

台灣達美樂強調，目前全台達美樂並沒有使用該批次有疑慮的披薩醬，也將門市回收的披薩醬、及倉庫內的披薩醬一併封存退回予供應商，以做進一步檢測。「這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。我們持續與衛生局密切合作，以符合台灣食品衛生安全法規為標準依據。」

▼達美樂披薩醬出包，聲明全文如下（點圖可放大）：