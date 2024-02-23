國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落

記者沈繼昌／桃園報導

有網友昨（22）日於臉書《爆廢公社》上傳一段影片，影片中1名桃園某國中女生疑似闖紅燈跨越斑馬線，前面3輛機車雖然驚險閃過，但第4部機車發現她時閃避不及直接撞上，騎士還被女學生撞飛，2人都當場倒地，所幸2人隨即起身，網友紛紛留言「就是你了！我撞」、「一生只撞你一人」；平鎮警分局指出，影片畫面確實位於轄區環南路、延平路口，但時間未確定，經交通分隊調查並未接獲當事人報案資料，但呼籲用路人應遵守交通法規以避免發生事故造成傷亡。

臉書《爆廢公社》昨天有網友上傳影片，1名國中女生疑似闖紅燈跨越斑馬線，過程中無視號誌已轉為紅燈，直接飛奔衝過斑馬線，結果下秒卻撞上閃避不及的機車騎士，當場2人都倒地，不過隨即2人都起身，傷勢並不嚴重。由於影片內容與彰化3姊弟過馬路卻被休旅車高速撞擊，釀成重大傷亡意外類似，驚悚畫面卻讓網友紛紛留言「「就是你了！我撞」、「一生只撞你一人」、「騎士又要被罵沒禮讓行人」。

▲網友在臉書《爆廢公社》上傳影片，畫面中國中女生疑似闖紅燈跨越斑馬線，結果其中1輛機車騎士閃避不及發生碰撞。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

▲有網友在臉書《爆廢公社》上傳影片，國中女生疑闖紅燈跨越斑馬線，機車騎士閃避不及碰撞，2人都倒地。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

針對臉書影片內容，平鎮警分局今天證實，這段影片畫面確實位於平鎮區延平路、環南路口，網友反應此起交通事故案，經檢視相關影片，該名女學生疑似未依交通號誌指示逕自穿越斑馬線，導致橫向機車反應不及發生碰撞，警方呼籲，用路人應遵守交通相關法令，以避免發生事故造成傷亡。

▲針對網友於臉書《爆廢公社》上傳影片，平鎮警分局交通組巡官童廸懋做出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通分隊調閱相關資料，並未發現有報案紀錄，且該影片未有時間顯示，另查詢去年至今年2月，均未發現與該交通事故類似之案件；警方強調，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，依道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，將裁處新台幣500元。