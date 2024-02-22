台灣燈會競賽奪特優　北監曝「淫魔富少」李宗瑞心情

▲台北監獄歡慶元宵佳節，製作花燈參加台北燈會獲得特優作品「龍花富龜慶有魚」。（圖／北監提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接2024元宵佳節，法務部矯正署台北監獄籌辦花燈研習課程，由收容人製作三座花燈報名參加「2024台北燈節」、台灣燈會於臺南花燈競賽，分別勇奪台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」第一名（特優）、台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」特優、優等等大獎。北監指出，收容人獲悉得獎後感動不已，花費8個月團隊互助創造佳績，成為人生珍貴難忘回憶。

北監表示，台北燈節獲獎作品「龍花富龜慶有魚」，以祥龍獻瑞結合守護神獸玄武（龍龜），呈現東方神話寓意為創作主題，配件祥獅、牡丹與龍鯉等多元神話色彩，寓意華夏人民對來年風調雨順、國泰民安之引頸期盼。

▲台北監獄歡慶元宵佳節，台灣燈會特優作品「普羅民遮慶繁榮（龍）」。（圖／北監提供）

台灣燈會特優作品「普羅民遮慶繁榮（龍）」則發想於台南著名地標-普羅民遮城（赤崁樓），適逢普羅民遮建立400年，見證府城滄海桑田，故以華夏傳說「龍生九子」為題，雕龍畫棟、龍爪飛簷復刻赤崁樓之美，禮讚古都台南歷史地位與文化價值，即所謂「普羅民遮慶繁榮（龍），榮（龍）耀齊聚赤崁樓」。值得一提的是，該作品是「淫魔富少」李宗瑞與獄友歷時8個月製作，李宗瑞也是連續3年獲得佳績。

優等作品「應龍伏蛟定風波」則以上古神獸應龍心繫蒼生鎮伏惡獸蛟龍，呈現雙龍搶珠生動畫面，象徵台灣歷年雖受天災侵襲，又遇疫情肆虐，所幸國人堅忍不拔、攜手扶持，共同戮力走出困境，期許百燈輝映迎豐收、國運昌隆闔家安。

▲台北監獄歡慶元宵佳節，收容人在花燈老師指導下製作創意花燈。（圖／北監提供）

北監指出，獲獎佳績傳出，花燈班收容人得知獲獎感動不已，花燈班凝聚全體人員心血，作品製程近8個月，團隊互助才將設計發想完整呈現，過程除花燈老師不吝指導知識技藝，也體會到人與人協調溝通、禮讓合作之重要性。獲獎亦見證收容人心性改變與內心感動，也成為人生珍貴難忘回憶。

▲台北監獄歡慶元宵佳節，收容人精心製作創意花燈。（圖／北監提供）

北監強調，花燈製作曾於2022年獲得台北燈節特優、去年台灣燈會優等、甲等等獎項，今年度全壘打拿下台北燈節社會大專組特優、台灣燈會機關團體組特優與優等獎，也希望獲獎殊榮讓社會大眾看見矯正機關技訓成果，點亮收容人復歸社會希望之光。