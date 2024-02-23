彰化3姊弟遭撞命危！姊姊昏迷指數3「今天生日」　正義哥病床前打氣

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉陳姓3姊弟（10歲、9歲、8歲）22日晚間6點多放學走路回家，不料遭74歲蕭男開休旅車從後撞飛，導致2名姊妹失去生命徵象，搶救後雖恢復心跳，但昏迷指數剩3。姊姊今天生日，正義哥徐奕得知後，23日下午帶著孫子從南部趕到彰化，拿著巧克力小熊花束，到醫院探視，並祝她生日快樂，希望她趕快復原。

▲徐奕到醫院為遭撞撞姊姊加油。（圖／徐奕提供）

▲徐奕帶孫子到醫院為遭撞姊姊加油。（圖／徐奕提供）

徐奕今天下午12點多從屏東出發，徐奕擔任正義最前線愛心關懷協會理事長，下午從屏東開車到彰化為受傷的3姊弟關懷，10多名網友得知此事後，紛紛要他協助代轉慰問金，他一路直駛，先將善款交到阿公手上，之後便與孫子前往秀傳醫院加護病房，帶著巧克力小熊花束，祝姊姊生日快樂。

徐奕三歲多的小孫子跟著徐奕說「姊姊，你要加油」、「趕快好起來」、「我要唱生日快樂歌給你聽」這一席話，讓現場的醫護人員紅了眼眶。徐奕也站在病床前跟姊姊說，「加油」、「你要用你的意志力趕快好起來」、「很多人在關心你」、「你還有愛你的爸爸媽媽阿公都在等妳好起來」、「弟弟也祝你生日快樂」。

▲徐奕從屏東開車到彰化秀傳醫院為遭撞姊姊加油。（圖／徐奕提供）

彰化縣政府社會處也成立救助金專戶匯款方式：

彰化縣社會救助金專戶匯款方式：

(一)請於台灣銀行匯款單內填寫以下資料：

1.解款行：台灣銀行004 分支單位：彰化分行

2.收款人帳號：933727-016-00208 (14碼)

3.戶名：彰化縣社會救助金專戶

(二)如有指定用途，請於備註欄敘明:指定捐款予伸港鄉陳姓3姊弟。

(三)捐款方式如下

(1)匯款

(2)ATM

(3)網路銀行

(四)因銀行無法提供匯款人基本資料，故捐款後請提供匯款收據、交易明細表或轉帳畫面，寄電子郵件至C650017@email.chcg.gov.tw或傳真至04-7285856，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，以便寄送開立的捐款收據。

並電話告知知社會工作及救助科04-7532237陳社工督導或04-7532260許小姐。