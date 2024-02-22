快訊／桃警驚爆刑求17歲少年！電擊棒凌虐逼供1hr　3警遭移送

▲桃園市市議員詹江村今天下午在市議會黨團召開記者會，質疑桃園警方涉嫌以電擊棒、甩棍對17歲黃姓少年刑求逼供。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員「村長」詹江村今（22）日召開記者會指控，桃園警分局武陵派出所3名員警偵辦一起擄人勒贖案，竟在偵訊室內對黃姓未成少年以電擊棒、甩棍、鐵盒等刑求逼供，時間長達1小時，造成黃遍體成傷，質疑警方此舉猶如「KK園區翻版」；桃園警分局指出，黃姓少年指控經調查屬實，警方已依法將3名涉案員警移送桃園地檢署偵辦，所長則調整非為主管職務，分局長吳明杰則自請處分。

▲桃園市市議員詹江村今天下午在市議會黨團召開記者會，質疑桃園警方對黃姓少年刑求逼供，並公布傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員詹江村指出，17歲黃姓少年日前途經桃園警分局武陵派出所，莫名被指控涉及擄人勒贖案，詹江村指出，2月18日晚間9時許，桃園警分局武陵派出所3名警指控黃姓少年涉及一起擄人勒贖案，在所內偵訊室、吸菸區等地，以電擊棒、甩棍、鐵盒，輪番刑求，時間長達1個多小時，造成黃姓少年遍體成傷，少年雖未犯案，但過程中還直向警察說對不起。

詹江村痛斥，警方辦案應掌握相關事證，並有足夠證據送地檢署法辦，但警方卻找不到報案人及被害人，卻無中生有對黃姓少年打到遍體鱗傷，最後在無證據下並未移送只能直接放人，難道這是「KK園區」的案發現場嗎？

黃姓少年聲稱，過去曾經有交通違規及深夜未歸紀錄，但絕沒有與警方或任何人結怨，更否認涉嫌擄人勒贖，已於20日驗傷、21日赴新北市三峽警分局湖山派出所，向涉刑求員警提告傷害、恐嚇、公然侮辱罪。

▲桃園市警方今天由分局長吳明彥（中）出面說明，並公開致歉，左為督察組長劉玉祥，右為武陵所長楊孟竟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局表示，針對3名員警執法過當說明如下：

一，有關本案當事人指控遭本分局員警傷害等案，經本分局調查屬實，已依法將涉案員警移送桃園地檢署指揮偵辦。

二、警方對違法員警從重懲處並追究主管責任，所長調整非主管職務，分局長自請處分，並對受害之當事人、家長及社會大眾深表歉意。

三，加強員警再教育，要求同仁執法務必遵守程序正義及依法行政。