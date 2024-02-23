快訊／北市工地突下陷　路旁停車格「整排車側翻」

記者邱中岳、鄒鎮宇／台北報導

台北市松山區慶城街和興安街交叉路口，一處工地23日晚間9時01發生地層下陷。路邊整排的車因工地的地層下陷，側翻超過45度，目前受影響的車輛有4台。

▲北市一處工地發生地層下陷。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

據悉，目前已有消防車到場，下陷範圍評估中，無人受傷，已劃設警戒線詳細發生原因仍待釐清。

事發後，台北市長蔣萬安表示，目前正趕往現場，「請周遭居民和經過的民眾注意安全，有最新資訊，市府會即刻通知」。

▼下陷現場。（圖／翻攝爆料公社）

