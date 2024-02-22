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心理健康幫助未來發展！15至30歲免費心理諮商　年輕人快把握

▲玉里醫院年輕族群免費心理諮商，減輕經濟壓力、提高諮商意願。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院年輕族群免費心理諮商，減輕經濟壓力、提高諮商意願。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

心理健康隨著資訊發達成為大家愈來愈關注的議題，社會對於心理諮商的接受度逐漸提高，也開始關注心理衛生的重要性，在人生的每個階段都會面對不同的挑戰，尤其是對於處於人生轉折點的年輕族群而言，若有適當的心理健康支持與協助，則對於未來發展更有幫助。

為響應衛生福利部免費心理諮商的政策，衛生福利部玉里醫院自去年7月起就與花蓮縣心理健康及成癮防治所合作，為花蓮縣南區內唯一的合作機構。花蓮縣政府承諾將補助15至30歲的年輕人每次40分鐘的心理諮商服務，每位參與者終生最多可享有三次的諮商服務，這對於需要幫助者是十分難得的機會，因為它大幅地減少了想要尋求心理諮商服務的經濟壓力，也提高了年輕族群前往心理諮商的意願。

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▲玉里醫院年輕族群免費心理諮商，減輕經濟壓力、提高諮商意願。（圖／玉里醫院提供，下同）

申請心理諮商程序。

這項政策的目的在於減輕年輕族群對於心理健康層面的經濟負擔，並推廣積極尋求心理專業協助的重要性以及普及性，讓大家不再對心理諮商望而卻步，任何內心有煩惱和情緒者都可以尋求這項抒發的管道。簡院長表示：「我們珍惜這樣的政策，因為它不僅為我們的年輕一代提供了寶貴的機會，也彰顯了社會對於心理健康的重視。」。

▲玉里醫院年輕族群免費心理諮商，減輕經濟壓力、提高諮商意願。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼年輕族群心理健康咨商方案資格與注意事項。

玉里醫院臨床心理科主任林義盛指出，隨著社會對心理健康的重視程度不斷提高，年輕人在面對生活、學業和職場中的壓力時，經常遭遇適應困難和內心的掙扎。這項由衛生福利部發起的諮商方案，旨在為年輕族群提供心理支持，協助他們處理各種問題，並持續推動心理健康意識的普及。

▲玉里醫院年輕族群免費心理諮商，減輕經濟壓力、提高諮商意願。（圖／玉里醫院提供，下同）

對於有意願參與本心理諮商方案的民眾而言，申請流程既簡單又方便，僅需要符合兩項基本條件：
（1）年齡介於15至30歲之間、（2）未完整參與過三次本方案者。以上條件符合便可透過親臨玉里醫院或電話聯絡該院進行報名，報名後會由臨床心理師將作為主要聯絡人，負責提供諮詢、並安排後續諮商服務，確保每一位參與者都能在需要時獲得及時且專業的心理健康幫助。

玉里醫院承攬了全花蓮南區年輕族群心理諮商的大任，通過這樣的設計，提升了心理健康服務的親切感與方便性，使得有需要的年輕人在面對心理問題有更加便利、容易的管道可諮詢。守護這些未來的國家棟樑是所有人的職責，玉里醫院當不懈怠地給予合適協助，創造更美好和諧的社會。

有需要進一步了解此免費心理諮詢方案的民眾，可撥打03-8886141轉1101或1102洽詢。

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