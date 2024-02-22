在桃園機場內「這3站進出免費」　一票都不知：原來可以這樣

▲若在桃園機場內，有3站可以免費進出。（圖／粉專「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園機場捷運自2017年正式通車，正常來說，搭乘機捷當然要付錢，不過近日臉書粉專「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」就發文分享，只要在桃園機場內，A12、A13、A14a進出都不用錢。貼文曝光後，也掀起網友討論。

臉書粉專「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」近日發文貼出一張圖，從畫面可見，這張告示寫著「桃園機場內，免費搭捷運。A12～A14a站，憑合作電子票證、信用卡，桃園機場三站進出免費！」

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A12、A13、A14a依序為機場第一航廈站、機場第二航廈站、機場旅館站；合作電子票證、信用卡則包含悠遊卡、一卡通、桃園市市民卡、icash 2.0、VISA、萬事達卡、JCB和中國銀聯。

粉專透露，她因為不常在台灣，所以不知道這個好康，不過如果常搭飛機，或是住在諾富特華航桃園機場飯店，對於這件事應該早已習慣。

貼文底下，也有網友拋問，「真的不知道，怎麼用呢？」粉專則回應，「直接刷悠遊卡或信用卡，然後不扣款」。還有其他網友留言，「真的是好消息欸！想去二航吃飯的話，搭捷運比較方便的感覺」、「原來可以這樣」、「相信我，很多人不知道」、「之前都是在小港飛，我也是最近從桃園飛才知道」。

▲官網公告服務時間。點圖可放大。（圖／翻攝自桃園國際機場官網）

本文經「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」授權引用