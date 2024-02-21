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就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

▲▼愛情,心理,肢體語言,訊號,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道眼前的對方到底喜不喜歡自己，從對方的肢體、言語等行為其實可以看出蛛絲馬跡。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

情人節剛過，你還在哀怨為什麼自己無法脫單嗎？其實說不定有人暗自對你有好感、內心默默喜歡你，但你卻因為不知道別人發出的「愛的訊號」而錯過，那豈不是太可惜了嗎？！外國網站《Bright Side》整理出代表人們可能喜歡你的8種反應與表現，快看看身邊有沒有人這樣對你吧！

1、聲音變得不一樣

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這是一個非常重要的跡象，專家表示，如果對方喜歡你，他們會根據感受到的吸引力程度來改變自己對你說話的語氣，例如，當女性對某人感興趣時，她們往往用更高的音調和不穩定的語氣跟對方說話；也有研究表示，女生更喜歡聲音低的男生，反之男生則通常喜歡聲音音調較高的女生。

2、告訴你詳細個資

通常人們愈喜歡你，就會向你透露愈多關於他們個人的細節，像是在聊天時不經意隨口就分享自己的缺點或是最近遇到的挫折等；對你有興趣的人也會對你充滿好奇心，詢問有關於你的各種問題來試著讓天可以一直聊下去。

▲▼愛情,心理,肢體語言,訊號,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、表現得欲擒故縱

這人有時對你熱情、有時又不太理你，讓你搞不清楚到底他對你是什麼心意？這很可能是他正在對你施展「欲擒故縱」的招數！一下冷一下熱容易讓人瞬間上頭，會突然覺得事情變得有趣起來、更想要了解到底是怎麼一回事，不過要用這招必須特別小心，只有雙方都對彼此有FU了才成立，不然很容易弄巧成拙。

4、雙腿沒有交叉

肢體語言其實會洩露真正的心情，尤其是腿和手臂，擺放的位置不同結果大不同，像是如果兩人坐著相處時，對方的雙腿沒有交叉，那算是釋出強烈的跡象表明對你的興趣；或是他們試著跟你眼神交流、手掌沒有一直轉動等，不論男女有這些表現，都代表他們想向你敞開心扉的開放態度。

▲▼愛情,心理,肢體語言,訊號,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、明確表達自己單身

仔細回想一下，是否曾經在聊天時聽他們跟你說過「喔～我單身，最近都沒有跟別人有約會」。注意注意！對方會這麼說是有原因的，因為他們正在跟你暗示：「我有空、我們可以約會」以此來吸引你，所以如果你也想多了解對方一點，這時候是很好主動邀約的時機。

6、常常愛開你玩笑

聊天時如果對方是以一種輕鬆好玩的方式在笑你，可別真的以為是取笑，其實他們可能是喜歡你！在氛圍令人放鬆的狀態下，取笑對方可以被視作一種調情方法，增加彼此的親暱感，一切感受都是那麼讓人興奮覺得有趣；不過如果對方玩笑踩到你的紅線，那就可能造成反效果。

7、無意識撫摸身體或物品

肢體語言默默會暴露出很多人想隱藏的情緒小秘密，像是如果感到緊張時，人們會下意識撥弄自己的頭髮、佩戴的首飾或是摳指甲等，不過緊張也可能是因為眼前面對的人太有吸引力的緣故，下次不妨觀察看看對方有沒有出現這種行為，一直在玩衣服拉鍊或繩帶也可以算是。

▲▼愛情,心理,肢體語言,訊號,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、模仿你的行為

當你將手肘放到桌上，發現對方在沒過多久後也跟著做了同樣的動作？這可是一個非常好的訊號，科學證明，人們會模仿自己喜歡的人，無論是透過手勢、姿勢或是語言，甚至是對食物或音樂都會有所偏好。快回想周遭是不是也有人這樣對你做？你還可以留心自己是否也會這樣對別人，說不定會因此驚喜發現愛一直就在身邊。

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