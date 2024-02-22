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大陸 大陸焦點 特派現場

女子檢舉多名大學教師「偷拍」自己　校方稱：她有心理疾病

▲女子檢舉多名教師「偷拍」自己。（圖／翻攝自微博）

▲女子上傳影片檢舉多名教師「偷拍」自己。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名女子近日在社群平台上連續上傳多個影片，稱要實名檢舉寧夏大學多名大學教師「偷拍、偷窺、偷錄」自己，引起熱議。校方今（22）日表示檢舉不實，「該女子先前入學時，就被檢查出有心理疾病。」

據《上游新聞》報導，女子為該校的碩士畢業生，從去年7月開始在社群平台上發布多個檢舉影片，認為自己被寧夏大學新聞傳播學院多名教師監控、偷窺，甚至稱手機被安裝間諜系統，導致個人資料外流，教師聯合2名室友，害自己的論文被抄襲等，向多個部門檢舉都無果。

▲女子稱自己的論文被大學教師抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲女子稱自己的論文被室友抄襲。（圖／翻攝自微博）

對此，校方回應，此事已關注許久，女子聲稱的內容完全不實，老師根本不可能去監控學生的手機，這屬於違法行為。該名女子入校後，被診斷出心理疾病，為此老師也對其給予了更多的關心和幫助。

校方補充，她去年7月畢業後，開始在網路上發布相關影片，「可能在她看來，老師是在針對她，老師們反覆跟她溝通了很多次，為此也跟其家長進行了多次的談話。」

報導指出，校方考慮到該女子畢業後求職不易，因此不打算公開追究法律責任，目前正透過律師協調出雙方都能接受的解決辦法。而事發至今，該女子未做出任何回應。

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關鍵字：

寧夏大學偷窺偷拍檢舉

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