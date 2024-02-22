女子拍「50輛」違規車！獲獎金6639元　卻遭網吐槽：錢拿得心安嗎

▲陸春節期間不少駕駛違規佔用緊急車道。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸日前春節返鄉車潮導致各地高速嚴重塞車，相關事件屢登熱搜。其中不少駕駛為省時，違規佔用緊急車道，引起不少人檢舉。其中一名女子檢舉了50多輛違規車，獲獎金人民幣1500元，卻遭網友吐槽，「這錢拿著不燙手嗎？」她也理性回覆，「依法辦事而已。」

據《極目新聞》報導，近日，一女子發文稱，自己和丈夫春節後開車返程，被堵在湖南省內高速上，無聊之下，順手檢舉了佔用緊急車道的違規車輛50多輛，共獲獎金1500元（人民幣，下同，約台幣6639元）。

▲▼不僅該女子，網上不少駕駛塞車期間也檢舉多輛違規車。（圖／翻攝自小紅書）

該貼文引起兩派人論戰，其中一派認同該女子的作為，「就該好好排隊，擠緊急車道插隊幹嘛」。不過另一派網友則認為，「大過年的幹嘛這樣檢舉，缺德嗎」、「你無聊檢舉，別人卻是痛失荷包」、「不要說我道德綁架，但你這樣太不夠意思了」、「這錢你拿了心安嗎」、「就不包準你下次不會遇到正義魔人」。

該女子也回覆網友，「道德高的建議不要看，另外，依法辦事，這錢沒有什麼好燙不燙手的。」據悉，依照中國交通安全條例，車輛在高速公路上行駛，不得在非緊急情況時，在緊急車道行駛或停車。

相關單位也擔心有人惡意以獲取獎金為利益，規定檢舉獎金單月最高上限1500元，且檢舉時間與事發當下間隔不可超過12小時，警方會查證所提交的資料，以防有心人士造假檢舉。