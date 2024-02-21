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國小兄妹「超精實日程」嚇壞萬人　律師問1句破盲點！全場狂點頭

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國小兄妹「日睡6.5小時」的恐怖行程表，掀起輿論譁然，不僅醫師跳出來直言，兒童長期睡眠不足恐帶來危害，律師林智群也不以為然，反問家長「自己小時候有這麼努力嗎？」

林智群稍早在臉書直言，「麻煩家長捫心自問一下，自己小時候有這麼努力嗎？有些家長根本就是要小孩，把『自己小時候沒努力的』都努力下去。」

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他接著說道，「自己小時候不認真讀書都在混，有什麼立場要求小孩？小孩念書沒天份，有什麼好罵的？怎麼不檢討一下是不是自己基因不好？」

對此，網友們紛紛回應，「我自己做不到的，我都不好意思要求小孩。不學壞，生活有規律，就夠了」、「叫小孩努力比自己努力簡單」、「家長百種，但這補習班很厲害呢，來了神之行銷，超低成本廣告文案」、「很多家長只是把自己做不到的事，投射到小孩身上，讓小孩去幫他們完成」、「有及格畢業就好，成就跟成績是兩碼事」。

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

拉回這對國小六年級和四年級的兄妹，兩人在校成績優異，課外表演、比賽也屢獲佳績，連英文程度都不輸美國學生；而他們每天都是清晨5點50分起床，隨後寫公文（英數中等科目）到早上7點10分，接著到學校上學，直到下午4點放學後，一路趕去補習、練琴及唸英文等，然後晚上11點30分才睡覺，行程滿滿幾乎沒有休閒的時間。

不僅如此，孩子假日的起床和睡覺時間亦相同，僅將學校、補習的時間改成作文課、複習學校作業及游泳課，周末還是需要練琴、唸英文。不過，周日若遇到聚餐、比賽或學校考試時，會調整練琴時間。

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