陳志金「開學前1天」收學生求助訊息！網看內容：孩子素養教育不能等

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陳志金「開學前一天」收學生求助訊息！網看內容：孩子素養教育不能等

▲▼寫作業,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲學校給予寒假作業，但有學生開學前一天上網求助。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

ICU醫師陳志金在臉書上分享，一名學生開學前一天向他求助，內容是希望能訪問醫師，以完成「職業探索作業」。陳志金表示，推測這名學生僅是國中生，提問時有無禮貌是各自解讀，但可從作業需求反思5個問題檢視教育，包括孩子是否已經做好足夠準備、如何提問才能讓受訪者願意答覆等。

陳志金說，自己在開學前一天收到一則求救的私訊，「不好意思請問我可以訪問您嗎？我現在是一名學生，我們學校有一項作業是要訪問有興趣或想成為的職業！」私訊學生還提供「學習單」，陳志金表示，自己當天有看過但沒時間回，後來對方又再傳訊，「明天就要開學了欸！請您可以回答一下問題嗎！」「不用太多字。」

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陳志金表示，原以為這是大學生的作業，後來經由認識的老師指出，這份學習單應是國三輔導課的職業探索作業。不過他認為，先不急著苛責學生禮貌，因為標準各自解讀，但可反思幾個問題，「在布置這樣的作業前，是否有給予學生足夠的準備？」「學生該如何提問，才能讓人願意回答，而不被認為是要求幫他寫作業？」「如果被已讀不回，孩子該如何應對？老師是否有先為孩子做好心理建設？」

此外，陳志金也提出，「為何這名學生沒有直接詢問自己的父母？」他說，這背後還有許多值得學習的地方。

陳志金補充，儘管學生在訊息中並未自我介紹，也沒有提供讓人願意幫助他的理由，但他有使用「不好意思」、「您」等禮貌用語，並為此在臉書新註冊了一個帳號，可推測這名學生應該知道，要在這裡才能找到年紀比較大的人詢問，只是可能有些急切。

網友看完紛紛留言，「孩子的素養教育不能等。」「其實蠻多孩子有這樣的問題，出社會之前從來沒有學過怎麼和陌生人接觸。」「壓力山大，情急之下會變成情勒，情緒管理也是學習的功課。」

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