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3律師藉閱卷將偵查內容「回報詐團」串證　羈押抗告駁回

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威涉嫌將偵查秘密洩漏給詐團，遭羈押禁見，提出抗告遭高院駁回。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

3名執業律師鄭鴻威、李明潔、楊雅涵，分別擔任詐騙車手的辯護律師，並陪同偵訊。但檢方懷疑他們利用律師閱卷的機會，將偵查內容及筆錄資料，傳送給詐騙集團以供串證。檢方以3人涉犯詐欺罪嫌且有勾串滅證之虞，聲押禁見獲准。3人向高等法院提出抗告，高院審理後，認為3人顯然有滅證之虞，認定羈押有理，駁回抗告。

台北地檢署在去年8、9月間，偵辦某起詐欺車手團案件時，發現有部分被告應訊內容詭異。檢方深入追查，發現以鄭鴻威為首的辯護律師團，除了介紹不少學弟、妹一起幫詐團車手辯護以外，疑似利用陪同偵訊，或是被告遭聲押後律師閱卷機會，取得案件內容以及後續偵查方向，再透過有加密機制的telegram回報給鄭鴻威或詐團首腦。

檢方鎖定涉案的6名律師屬於不同事務所，主要執業地點分別在台北、桃園、台中、台南等地，在本月初指揮調查局台北市調處，前往6人的辦公室、住處等，共計12個地點搜索，並將6人約談到案。經過訊問後，檢方認為鄭鴻威、李明潔、楊雅涵3名律師涉犯《組織犯罪條例》，以及「洩漏國防以外機密」等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。另外3名律師林聰豪45萬元交保，張作詮30萬元交保，朱一品則獲請回。

案經台北地院審理後，認為檢方聲請羈押有理，於本月2日、3日，率續將3名律師裁定羈押禁見。3人提出抗告，案經高等法院審理後，高院認為3人確實具有羈押事由，且有羈押必要，因此在15日晚間駁回抗告，3人不得再抗告。

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