石油大亨警告兒子：人太好就等著去地獄報到！

▲洛克菲勒告誡兒子地獄裡的好人比你想像的還要多，商戰不可避免會有失敗的痛苦。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

約翰·D·洛克菲勒（John D. Rockefeller, 1839-1937年） ，美國著名實業家、資本家，標準石油公司的創辦人。從小家境十分困難，必須中止學業，16歲那年在雜貨店開始工作，19歲開始經商，小到一便士的捐款也分毫不差的進行記錄，最後開創出富可敵國的洛克菲勒家族。

我喜歡的不是錢，而是賺錢這件事。坐視著對手的勢力持續強大，就等同是在減弱自己的力量，到最後將顛覆掉自己的優勢地位。

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親愛的約翰：

我今天在去高爾夫球場的路上，碰到了一個難得的挑戰。有個年輕人開著一輛拉風的雪佛蘭，輕鬆超越了我的車子，此舉大大激起我這老頭爭強好勝的本性，到後來，他只能看著我的車尾燈漸漸離他遠去。這件事讓我感到很開心，就像是昔日我在商場上戰勝對手一樣開心。孩子，好勝是人的天性，所以我才會說，那些批評我貪得無厭的人都說錯了，其實我喜歡的不是錢，而是賺錢這件事，我喜歡的是取得勝利的快樂感受。

話說回來，讓別人輸並不那麼讓我感到舒服，但商場就是這樣，經商是嚴酷的戰鬥，沒有什麼事比決定要讓別人被淘汰更殘酷了，不過只有想盡辦法打敗對手你才有把握能獲勝，任何競爭皆然。當然，成功不免會有所犧牲，如果你想贏得最後的勝利，就必須要將同情別人的念頭拋諸腦後，不能老想著做好人，別保留實力，不要有所退縮或讓你的對手延後出局。知道嗎？地獄裡的好人比你想像的還要多，商戰不可避免會有失敗的痛苦，對戰的兩方彼此都在進行消滅對手的事情，若不能下定決心奮鬥到底，那你就註定要淪為失敗者。

說實在的，我厭惡競爭，但還是會努力去一較高下。每次遭遇到強勁對手，我心中那種爭強好勝的本性就會被點燃，而在戰火熄滅時，我收穫到的總是勝利的喜悅，而博茲（Joseph D. Potts）先生就曾經給我帶來過這種巨大的快感。 與博茲先生的競逐，起因於一個誤會，一個因為好心而導致的誤會。在1870 年代，煉油產業都集中在賓州西北部地區一個不是很大的地方，我打算在那裡鋪設出一條輸油管道網路把所有的油井連接起來，如此我只要借助一個閥門便能輕鬆控制整個油區的開採情況，進而徹底掌控整個產業。

我當時擔心，利用管道進行長途運輸會讓那些與我合作的鐵路公司感到不安，為了他們的既得利益，我一直把鋪設輸油管道的計畫擱置在一旁。然而那個曾經設計過我，最後又認輸的賓州鐵路公司卻一直蠢蠢欲動，甚至想幹掉我，把煉油產業納入他們的掌控之中。他們打算將油區最大的兩條輸油管道併進自己 的鐵路網，以此鉗制住我。而負責完成這一計畫的人，就是賓州鐵路子公司帝國運輸公司（Empire Transportation Company）的總裁博茲先生。坐視著對手，哪怕只是潛在對手的勢力持續強大，就等同是在減弱自己的力量，到最後將顛覆掉自己的優勢地位。我不是笨蛋，我謀思著要在別人之前搶先達成目標。我馬上與強悍且精明的奧戴先生合組美國運輸公司，要跟帝國運輸公司展開激烈對抗。感謝老天最終站在我們這邊，我們的付出終於得到應有的成果，還不到一年時間，我們就取得了當地油區四成的油品運輸業務，擋住了博茲先生的攻勢，而這一切僅只是我和博茲先生交手的序幕。

在這世上，有所成就者都是懂得勾勒自己理想藍圖的人，如果找不到符合藍圖的環境，他們會自己創造一個。過兩年之後，在賓州北部的布拉德福市出現一個新的油田，我的合夥人奧戴先生立刻帶領人馬前往那片瘋狂之地，沒日沒夜地將輸油管道鋪設到新油田區，但是油田的開採者們都太瘋狂了，完全都不懂得節制，簡直像是要在一天內就把所有的油都抽光，然後興高采烈的帶著大把鈔票離去。此時，無論奧戴先生一夥人如何努力，都沒辦法解決運輸和儲存石油的所有需求。我不願見到那些辛苦的採油業者毀掉自己，所以我請奧戴先生勸誡他們，他們的開採量已遠超過我們現有的運輸量能，非縮減產量不可，不然開採出的原油將變成不值一文的污水。但顯然沒人想聽進我們的好意相勸，更沒人珍視我們的賣力付出，反而一再責怪我們，抱怨我們不願運送他們的原油。

就在布拉德福德的石油開採業者們激動的情緒達到臨界點之際，博茲先生出手了。他先是在我們紐約、費城和 匹茲堡的煉油基地對我們耀武揚威，收購我們對手的煉 油廠，接下來就開始在布拉德福德地區鋪設管道以搶佔地盤，想將該地產出的原油運送到他旗下的煉油廠。我欣賞博茲先生的膽識，也接受他這種試圖撼動我霸主地位的挑戰，但是我終究要將他趕出煉油行業。我先是去拜訪賓州鐵路公司的大老闆史考特（Thomas A. Scott）先生，直接對他說博茲根本是個掠奪別人成果的傢伙，他闖入了我們的勢力範圍，此事應該被制止。然而史考特先生相當頑固，他決心要支持博茲的強盜行徑。我別無選擇，只好與這個極強大的敵人開戰。首先，我終止了集團內給賓州鐵路公司承攬的所有業務，並指示我的部屬們將運輸需求全都轉包給始終堅定站在我們這邊的另外兩大鐵路公司，並協商他們降低運費來與賓州鐵路公司競爭，削弱其影響力。接著我下令關掉匹茲堡所有仰賴帝國運輸公司的煉油廠。賓州鐵路公司當時是全美最大的運輸公司，史考特先生是全美運輸業的霸主，他們最驕傲的是從未遭逢挫敗，而就在我的混合攻勢之下，他們最終只能向我屈服。當時他們為了跟我對抗，咬牙給我們的競爭對手大幅度的折扣，換言之，他們提供服務給客戶還付錢給對方。

他們還搞出了一個我看來很傷人心的爛招──削減員工薪資甚至裁員。史考特和博茲完全沒料到，就是這個爛招導致他們吃到苦頭，那些遭受不平待遇的憤怒員工們為了發洩自己內心的不滿，放火燒掉他們的數百輛油罐車和相關交通工具，逼得他們不得不向華爾街的銀行家們貸款來紓解危機。最終的結果是，當年賓州鐵路公司的股東不但沒能分到紅利，股價也是一路跌到谷底。他們跟我對決的後果，就是他們的口袋越來越清爽。博茲先生不愧是出身軍旅，並且從硝煙戰場中獲得上校軍銜的人，他有不屈不撓的精神，在勝負已分的情況之下依然想與我鏖戰下去，然而同樣是軍人背景的史考特先生，儘管之前表現得相當強硬，但他懂得何謂識時務者為俊傑，果斷向我低下了自己目空一切的額頭，派人傳信給我表示想要談和，聲明要放棄油品運輸的業務。我始終知道，博茲上校很想證明自己是個千年難尋的非凡人士，可是他功敗垂成，徹底的敗了。幾年以後，博茲先生摒棄了跟我作對的態度，變成我一個下屬公司裡非常勤奮的董事，一個滑不溜丟的精明油商。

傲慢容易招致失敗。史考特和博茲這樣的人，總是自認出身過人，不可一世。到頭來，當我成功收服他們時，美好的成就感便在我心裡油然生起。孩子，我當然喜歡贏的感覺，但是我不會為了求勝而毫不節制，不計任何代價的成功不是真成功，而惡質的競爭招數令人不齒，那形同自掘墳墓，並且永難翻身，即便僥倖贏到一回小勝利，也難保還有再一次的勝利。有為有守不代表要壓抑求勝的決心，而是要採用更合乎倫理道德的方法贏取勝利，在此原則下，公平、公正、不受情緒影響的去達成目標，這是我期許你能做到的。

愛你的父親

以上內容截自布克文化《洛克菲勒寫給兒子的38封信（全新完整譯本）》之第12封信「人太好，就等著去地獄報到」。