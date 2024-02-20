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京鼎被駭凶手抓到了！　美英11國聯手攻陷勒索軟體Lockbit網站

▲▼ 美英等11國聯手執法行動，控制網路犯罪集團Lockbit網站。（圖／路透）

▲ Lockbit網站公告已被英國執法機構控制。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

鴻海旗下京鼎公司網站1月遭駭客組織勒索，資安問題引發各界關注。美英等多國執法機構19日宣布，聯手破獲竊取網站資訊並向受害者敲詐的網路犯罪集團Lockbit，也就是京鼎被駭的幕後黑手，如今該組織網站已被攻陷，落入英國機構手中調查。

綜合CNN及《路透》，勒索軟體組織龍頭Lockbit暗網網站19日聲明公告，「我們可以證實，由於國際執法機構的行動，Lockbit的服務已經中斷——這是一項正在進行與發展中的行動」，並秀出美國聯邦調查局（FBI）、英國國家打擊犯罪調查局（NCA）、歐洲刑警組織（Europol）及加拿大、德國、法國、瑞士、瑞典、荷蘭、芬蘭、澳洲及日本等11國執法機構標誌。

聲明指出，該網站目前由NCA控制，與FBI及國際執法工作小組「克諾斯行動」（Operation Cronos）密切合作。

NCA發言人證實，針對Lockbit的執法行動仍在進行中，將於英國當地20日公開更多細節。FBI則稱未來將會正式對外宣布，日後會再補充細節。

Lockbit聲稱對世界各地的網路攻擊負責，美國從金融服務、食品、學校、交通到政府部門，幾乎所有行業逾1700多個網站遭駭，被官員視為全球最大勒索軟體威脅。

▲▼京鼎官網遭駭客入侵並勒錢金錢及恐嚇客戶及員工。（圖／翻攝京鼎官網）

▲ 京鼎官網1月遭入侵勒索時的畫面。（圖／翻攝京鼎官網）

台灣也有多家企業網站曾遭Lockbit入侵，其中最著名的案例就屬京鼎公司，今年1月16日官網一度出現勒索訊息，聲稱已盜走多達5TB容量的內部資料加密，要求支付贖金，否則就要在暗網兜售，客戶資料將會被公開，員工也將因此失去工作。

然而，資安公司Recorded Future勒索軟體專家里斯卡（Allan Liska）指出，由於Lockbit組織總部設於俄羅斯，核心成員不太可能在這起行動中落網，但查封其網站將對勒索軟體生態帶來重大影響，儘管可能是一時的，仍會減緩網路攻擊。

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