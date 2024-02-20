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日情侶檔拉麵店激吻畫面曝！揉胸捏臀超忘我　店員嚇壞忙制止

▲▼女客太火辣！他拉麵吃到喇舌摸胸捏屁屁　店員忍不住伸手影像曝。（圖／X／@shibuyajoker）

▲兩人忘情舌吻，店員連忙制止。（圖／X／@shibuyajoker）

記者王佩翊／編譯

公共場所要注意！日本網路近日流傳一段驚人影片，只見一對情侶在拉麵店用餐，但不知為何卻突然開始猛烈熱吻，男方甚至還不斷揉捏女方的臀部與胸部，讓店員與一旁顧客都超傻眼。最後店員受不了，只好伸手跨越吧檯，拍拍男性的肩膀，企圖阻止兩人的失控行為。

社群平台X（前身為推特）網友「@shibuyajoker」19日發表了一段影片，而內文僅短短地寫下，「澀谷的拉麵店。」只見影片中一對坐在店家外側座位的男女突然面對面熱吻，而男方一開始將手放在女伴的背後，隨後越吻越激烈，逐漸將手往下滑至臀部，並開始盡情揉捏。

女方疑似也是難忍慾望，馬上轉頭將手上的餐具放好，隨後再度投入於熱吻中。她舉起雙手摟住男伴的脖子，而男方則將另一隻手放到女性的胸部，瘋狂揉捏。

兩人就這樣忘情熱吻，絲毫不在乎店內顧客、店員以及在店外等待入內用餐的其他顧客。最終店家忍無可忍，只好伸手拍打男方的肩膀，希望制止他們的脫軌行為。沒想到男子竟然忘我到感覺不到店家的勸阻，讓在場所有人都尷尬不已。

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