普丁送金正恩俄產高級轎車！　金與正親自收禮致謝：兩人有特殊交情

▲金正恩2023年9月13日下午抵達俄羅斯東方太空發射場，從專車後座走下。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）官媒20日透露，俄羅斯總統普丁向北韓最高領導人金正恩贈與俄產轎車。對此，金正恩胞妹金與正代為向俄方致謝並表示，「這是朝俄兩國元首之間的關係具特殊交情的明確展現，也是最好的禮物。」

根據韓聯社報導，北韓官媒朝鮮中央通訊社稱，普丁贈予金正恩俄羅斯國產轎車，18日已由北韓勞動黨祕書朴正天與勞動黨中央委員會副部長金與正收下禮物，但並未透露車款型號或車輛照片。

朝中社補充，金與正「已鄭重地向俄羅斯方面轉達了金正恩同志對普丁總統同志的感謝之意」。據韓聯社稱，金正恩去年訪問俄羅斯時，普丁曾向他介紹過有「俄羅斯版勞斯萊斯」的國產豪車品牌Aurus，兩人還一起坐進了後座。

▲金與正去年陪同金正恩訪俄。（圖／CFP）

有關這份大禮，南韓統一部官員在記者會上表示，普丁贈送的專用座車是「高級轎車」，違反了聯合國安理會對於禁止直接或間接向北韓提供、銷售、轉移奢侈品的制裁決議。

南韓官員譴責北韓公開展現違反安理會制裁的傲慢態度，同時敦促「俄羅斯作為常任理事國應該自覺負起責任，停止做出有損國際規則的行為」。韓媒分析，北韓當局特意將普丁贈送座車的消息告知人民，可能是為了強調去年朝俄元首會談後日益密切的兩國關係。