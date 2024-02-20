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日本擬修法！外國人「逃漏稅或犯法」將取消永久居留權

▲▼建築工人,工地,日本勞工,日本外籍勞工。（示意圖／CFP）

▲日本政府擬修法，如果外籍人士欠稅或犯法，將取消其永居權。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本「出入國在留管理廳」擬規劃對「故意逃漏稅」或「未繳納稅金」的外國人祭出實際懲罰，包含取消其永久居留權。未來也計畫一併加設通報制度，讓地方政府的公務員主動向中央通報未履行繳納稅金或社會保險金義務的外國人。

根據《日本放送協會》報導，日本政府預計透過引入新的就業培養制度「育成就勞制度」，取代現有的技能實習制度，因此未來有望吸引更多外籍人士獲得永久居留資格。因此，出入國在留管理廳也開始修訂相關在留資格制度，以確保在日本的外籍人士會依法納稅。

日本政府表示，新的就業培養制度，將鼓勵外國人轉為「特定技能」類別，進而取得永久居留權，預計會有更多外國人因此在日本定居。然而目前仍有部分獲得永久居留權的外籍人士未如實繳交稅金或社會保險金，甚至有人涉及犯罪，但因刑期不超過1年因此未被取消資格。

由於未來永居外籍人士將持續增加，為了加強管理，出入國在留管理廳便考慮修訂方針，對於故意違法欠繳稅金、社會保險金，或是因竊盜等罪行被判處1年以下刑罰的外國人，取消其永居許可，或將其在留資格調整為其他類別。

另一方面，日本政府也將設立新制度，如果有外國人未履行納稅等義務，將由地方政府的工作人員主動向出入國在留管理廳通報。

 
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