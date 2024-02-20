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被貼情色標籤「遭痴漢病患性騷」　正港護理師怒了：被AV女優帶壞

不滿護理師被貼情色標籤　總是被性騷！正港護理師怒了「都被AV女優帶壞」

▲護理師經常被貼情色標籤。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

護理師經常成為日本AV題材，因此「護理師」的職業與衣服，經常被人扭曲成為情色代表，這讓許多正港護理師不僅感到困擾，更已經到「無法忍受」的地步。近日日本一名情色女優拍攝「性感護理師」影像，意外引發眾多正港護理師的討論，甚至抱怨護理師這個行業，已經成為嚴重的性騷被害職業。

日本情色女優藤森里穗近日拍攝一組性感影像，主題就是「護理師」，只見她穿著改良過的性感衣服，裝扮成護理師，還露出酥胸，性挑逗十足。不過這組圖片，意外引來許多日本正港護理師的討論與抱怨。

不少護理師表示，由於民眾們長期被AV帶壞，使得護理師經常遭受到痴漢病患的性騷，成為最容易被性騷的受害職業，尤其是女性護理師，幾乎成為醫院內最常被下手的目標。另外還有護理師憤怒地說：「我們辛苦通過國家考試，但一個正常的職業卻被汙名化！」

也有護理師向網友們解釋，現實中的護理師，其穿著和工作內容和AV影片中完全不一樣，但有的人就是會把現實與影片妄想混淆，導致真正的護理師必須忍受著被性騷的風險工作。此外，也有護理師不解，為何日本的護理師協會遲遲不對這種歪風，向情色產業提出抗議。

不滿護理師被貼情色標籤　總是被性騷！正港護理師怒了「都被AV女優帶壞」

▲正港護理師抱怨，許多人對護理師有妄想，就是被AV女優帶壞。（翻自himasoku.com）

不滿護理師被貼情色標籤　總是被性騷！正港護理師怒了「都被AV女優帶壞」

▲護理師感嘆正當職業被褻瀆。（翻自blog.livedoor.jp）

除此之外，有一般網友認為，真正的護理師並不色情，而是情色女優穿上任何制服，都會變得色情，也感嘆的確有人「傻傻分不清」，把妄想套用在現實上。另外還有不少網友支持護理師維護自己的權益，但也有網友直呼：「不要把罪怪在AV女優身上，永遠支持藤森里穗！」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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