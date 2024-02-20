中台灣元宵燈會4天湧124萬人潮　盧秀燕：展期延長至2／28

▲中台灣元宵燈會4天湧124萬人潮，盧秀燕宣布：展期延長至2/28。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕表示，開春台中市各大景點人氣強強滾，今年春節7天連假遊客人數突破新高，達359萬人，平均一天51.2萬人次到訪；不僅超過以往春節連假50萬人次以下的到訪紀錄，相較去年同期平均日遊客數43.8萬人，今年成長幅度也高達17%。2024中台灣元宵燈會自2月16日開幕4天狂吸逾124萬人潮，盧秀燕今(20)日主持市政會議宣布，中台灣元宵燈會「多延3天」，將延至2月28日。

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▲2024中台灣元宵燈會自2月16日開幕4天狂吸逾124萬人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕表示，因燈會舉辦場地中央公園實在太大，且由5大局處巧思共同打造，她一晚走馬看花也只能看完2個局處布置的燈區，因此她決定回應市民的熱烈期待，宣布元宵燈會「多延3天」，由原本10天延至13天，展期至 2月28日。

▲今年燈會在中央公園舉辦，結合園內滯洪池地景特色，打造首座水上機械式巨龍主燈。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕也提到，今年開春，台中市安排一連串「台中春遊祭」春季節慶系列活動，包含台中媽祖國際觀光文化節、中台灣元宵燈會、台中東勢新丁粄節、浮現祭等活動。其中，「台中媽祖國際觀光文化節」自縣市合併後迄今已邁入第14年，為頗具品牌代表性的重大宗教文化慶典，今年延續「媽祖同行」主題，首場活動於大年初四配合新社九庄媽遶境登場，後續還有超過30組優質團隊，陸續於台中市12座宮廟接力演出，2月23日、24日一連兩天也將在台中樂成宮、大里杙福興宮、大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮進行5場演出，歡迎民眾一同前來歡慶元宵。