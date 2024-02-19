遊客拍攝台中燈會「時光蟲洞」！手機鏡頭竟壞了　原因曝光

▲民眾由台中燈會沒想到回家發現手機鏡頭壞了。（圖／台中市議員江肇國提供）

圖文／CTWANT

台中燈會吸引不少民眾造訪，但卻有民眾到龍之異次元燈區的「時光蟲洞展區」拍照後，回家就發現手機的鏡頭壞掉了，因此向議員投訴，認為是展區雷射光造成手機鏡頭壞掉，感光元件無法恢復的受損。

台中市議員江肇國接獲民眾陳情，指出去台中燈會的「時光蟲洞展區」拍攝後，回家就發現疑似因雷射光束造成手機相機受損，議員也要求市府應要求策展單位加強相關警示措施，避免民眾財損。

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江肇國也質疑，高強度的雷射光束造成相機感光元件受損，是否也會傷害人體眼睛？若直接射進孩童的眼睛是否會帶來危險？他呼籲，市府應要求策展單位加強相關警示措施。

台中市政府建設局回應表示，過去常見民眾直接以手機、相機鏡頭等感光元件直對雷射光拍攝而受損。「龍之異次元」燈區以雷射光束搭配噴霧、隧道，呈現「穿越時空」營造「蟲洞穿越感」，光源設於隧道出口頂端，由高處往地面照，為安全設計且經測試佳的角度。

針對此次事件，已滾動優化調整，於2處時空蟲洞入口前設置提醒告示，並增加工作人員提醒民眾，勿將拍照手機、相機往高處直接拍攝或抬頭以眼睛直視雷射光束。

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