黃捷還原「搶麥大戰」過程　指韓國瑜應協調：竟然選擇落跑！

▲黃捷、徐巧芯對嗆。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（20日）開議，進行行政院長陳建仁施政報告，國民黨中途杯葛議事半個鐘頭，而民進黨黃捷、國民黨徐巧芯也爆發衝突，黃捷還原現場狀況，她表示，國民黨違規在議場使用個人麥克風，後來她就作勢推擠，我說不要碰我，過程大概是這樣。她也批評，韓國瑜院長也不想處理議事，這時候立法院長很重要，結果他就逃跑了！半小時才回來。

黃捷還原現場狀況，她指出，因為瘦肉精個案，應該叫盧秀燕備詢，羅智強就開始說，陳其邁也要為高雄查獲的蘇丹紅來備詢，但蘇丹紅源頭在新北，因為羅智強拿麥克風，我就想拿麥克風跟他說事實真相、不要造謠。

▲黃捷伸手想搶下羅智強手中的麥克風，引爆立法院國民兩黨衝突。（圖／記者宋良義攝）

黃捷表示，徐巧芯就衝上來要我別搶麥克風，但國民黨違規在先，立法院議場不可以使用個人麥克風，後來她就作勢推擠，我說不要碰我，大家理性一點；後面她就一直跟我吵這個，過程大概是這樣。

第一次遇到這種杯葛狀況？黃捷表示，當其他黨團、尤其國民黨團特別不理性時，會很難進到議事討論，這種杯葛狀況令人蠻憂心的，一開始是國民黨團提出食安報告，民進黨團也同意，結果到現場後，他們也不讓院長報告，在這邊杯葛，到底有沒有要實質討論？

黃捷指出，陳建仁已經準備充分、報告都放在桌上了，但他們不去讀也不讓院長講，用杯葛的不就是打假球嗎？從頭到尾就是想亂，沒有要進入實質討論，也沒有真的關心瘦肉精是不是個案或是其他問題，沒有進入更細節的討論，為了杯葛而杯葛，讓立法院很消耗。

黃捷批評，韓國瑜院長也不想處理議事，這種時候他的角色很重要，應該出來協調，讓大家理性發言，但他沒有，竟然選擇落跑，他就逃跑了！過了半小時才回來，台下也在喊韓院長不要落跑、回來上班，主持議事是他最重要工作，結果他選擇逃避，讓人看不下去。