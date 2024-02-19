邀盧秀燕來立法院備詢？　綠委緩頰：市議會質詢全國看得到

▲民進黨立委許智傑接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市食安處2月2日公布檢測出台糖梅花肉片含有瘦肉精「西布特羅」，爭議陷入羅生門，近日更衍生出「是否邀請市長盧秀燕到立法院備詢」的案外案。民進黨立委林俊憲連日重申根據釋字498號，立法院可以邀請，但國民黨立委持反對意見，而民進黨立委許智傑今（19）上午緩頰說，市長在市議會報告，可讓全國看到他們對食安的態度，「這樣就可以了」。

林俊憲昨天說，這次事件的主題，是台中市的西布特羅事件引起全國性恐慌，但全國各地700多件樣本全部零檢出，既然是國民黨吵著要在立法院做「全國食安專案報告」，那請問：少了台中市府的立院報告有什麼意義？檢出的單位不來還原事實，要零檢出的單位來報告什麼？

不過，對於林俊憲拋出邀請盧秀燕至立法院備詢的提議，國民黨立委羅智強、王鴻薇等人反指，是否也要邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲到立法院備詢？

對此，許智傑今天上午出席「台灣與法國國會友好協會」、「台灣與波蘭國會友好協會」成立大會前，接受媒體聯訪說，市長在市議會報告，全國都看得到，泛藍的市議員可以要求陳其邁報告，泛綠的市議員也可以要求盧秀燕報告，這樣全國媒體都可以看到他們對食安的態度，「我想大概這樣就可以了」。