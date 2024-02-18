購西布特羅引實驗室污染質疑　江肇國曝公文：至今未使用完

▲江肇國公布台中市衛生局公文。（圖／翻攝自江肇國臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台中市食安處2月2日公布檢測出台糖梅花肉片含有瘦肉精「西布特羅」，而後食藥署發現，台中市食安處近2年曾採購西布特羅當標準品，引發實驗室是否污染的質疑。對此，台中市議員江肇國今（18）日透過社群平台公布一份台中市衛生局的公文指出，全台最神奇的那包肉，上面被驗出的濃度還不均勻，「盧市長，你不是最應該對民眾說清楚的人嗎？」

台中市食安處抽驗台糖肉品驗出含有不得驗出的瘦肉精西布特羅，食藥署追查近2年國內業者進口西布特羅狀況，發現僅4家業者一共進口789毫克，重量還不足1公克，而台中市食安處也曾採購其中10毫克西布特羅當標準品。

江肇國今天貼出公文表示，台中市政府確實有購買西布特羅，且至今還有未使用完畢的標準品以及混合標準品，用量是每次取用0.1223豪升去混製混合標準品，可進行500件檢驗。

「全台最神奇的那包肉，上面被驗出的濃度還不均勻，實驗室當中到底有沒有什麼狀況，可能還是需要更多訊息來釐清，我會繼續來追！」江肇國表示，至於台中市長盧秀燕本人為何不親自去立法院，要派衛生局長跟食藥處長去？盧不是最應該對民眾說清楚的人嗎？

針對外界質疑實驗室是否被污染，台中市食安處組長陳志銘說明，年節前共抽驗40件肉品，除了其中1件台糖冷凍豬肉片首次驗出西布特羅以外，其餘的皆未檢出，倘若有標準品污染情形出現，應會有其他肉品檢出。