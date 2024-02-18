再籲盧秀燕到立院備詢　林俊憲：她當立委曾邀地方首長列席

▲瘦肉精事件爭議延燒，朝野為是否邀盧秀燕備詢爭論不休。（資料照／記者游瓊華攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市食安處2月2日公布檢測出台糖梅花肉片含有瘦肉精「西布特羅」，爭議陷入羅生門。民進黨立委林俊憲今（18）重申將邀請台中市長盧秀燕到立法院備詢，引發國民黨立委群起批評，不過，林表示，根據釋字498號的精神，就是立法院可以邀，但要不要來的決定權在盧秀燕身上，一切都有法源依據，畢竟盧當立委時也曾經邀過地方首長列席說明。

台糖瘦肉精爭議延燒，國民黨團要求食安專案報告，民進黨立委林俊憲主張，應依《憲法》邀盧秀燕到立院備詢。

針對國民黨立委楊瓊瓔批評，台中市長沒有被立委質詢的義務，林俊憲今天指出，他要把楊瓊瓔的金句學起來，回贈給國民黨的立委們：「國民黨立委搞不清楚權責問題？」、「總統沒有被立委質詢的義務」他說，還要吵總統國情報告「即問即答」嗎？建議國民黨的委員們多向楊瓊櫻學學，她非常懂權責問題！

此外，對於邀請盧秀燕備詢一事，林俊憲表示，立法院沒有要管台中市政如何，楊瓊瓔不需要模糊焦點，這次事件的主題，是台中市的西布特羅事件引起全國性恐慌，但全國各地700多件樣本全部零檢出，既然是國民黨吵著要在立法院做「全國食安專案報告」，那請問：少了台中市府的立院報告有什麼意義？檢出的單位不來還原事實，要零檢出的單位來報告什麼？

「昨天我就說了，釋字498號的精神，就是立法院可以邀，但要不要來的決定權在盧秀燕身上，一切都有法源依據，盧市長應該比誰都還清楚，畢竟她自己當立委時也曾經邀過地方首長列席說明」，林俊憲強調，結果盧秀燕選擇逃避，拉底下的公務員當擋箭牌，那也沒什麼好說的，自稱「最在乎食安」的「媽媽市長」，原來不過如此嘛！

對於地方政府人員有無赴立院委員會備詢義務，釋字第498號指出，立法院所設各種委員會得邀請地方自治團體行政機關有關人員到會備詢，但基於地方自治團體具有自主、獨立之地位，以及中央與地方各設有立法機關的層級體制，地方自治團體行政機關公務員，除法律明定應到會備詢者外，得衡酌到會說明的必要性，決定是否到會。