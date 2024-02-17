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「戰斧飛彈來了」！傅崐萁昔開嗆民進黨連噴金句　首戰卻搞烏龍

▲▼國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院國民黨團原連署17日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台糖瘦肉精案進行食安專案報告，然此一提案先是被綠委譏不懂立院內規，會期內豈有再開臨時會之理？繼之立法院長韓國瑜也認為不符程序，給了藍黨團一個軟釘子。黨團總召傅崐萁首戰搞出了一個「烏龍臨時會」，卻甩鍋給黨團人員「誤植文書」，必須依相關規定懲處，難怪被民進黨嘲諷，好漢做事不敢當。

國民黨在國會當了8年的第二大黨，這一次好不容易在三黨不過半的新國會，翻身成為最大黨，也讓傅崐萁在競選黨團總召時躊躇滿志，且不斷向他口中的民進黨團萬年總召柯建銘叫陣，例如他曾信誓旦旦地說「崐萁帶著戰斧飛彈來了！」、「倚天劍跟屠龍刀都準備好了」、「柯總召趕快去收驚」，這些浮誇言辭言猶在耳，如今卻因不諳立院議事規則，竟然出師未捷，戰斧飛彈還未瞄準敵人，卻射向了自己，奉勸傅總召若真要發揮監督力量，恐怕這倚天劍與屠龍刀得再好好磨一磨了。

《ETtoday新聞雲》也將傅崐萁競選黨團總召前後這段期間的諸多精彩言論，做了以下的整理，讀者可以好好回味。

金句1：以前當過總召，柯建銘常常被我修理。

國民黨中央22日舉辦新科立委座談會，本有意角逐國會領袖的傅崐萁表態願退讓，支持立委韓國瑜、江啟臣組成的「韓江配」。當時有媒體問及，是不是想「以進為退」爭取黨團總召？傅崐萁指出，他早就當過總召，「柯建銘還常常被我修理。」

金句2：柯總召趕快去收驚，我馬上到了。

國民黨立委賴士葆與傅崐萁相繼登記參選國民黨立法院黨團總召，兩人紛紛向民進黨團總召柯建銘叫陣，傅崐萁開嗆「柯總召趕快去收驚，我馬上到了」，而柯建銘則回應「選上再說，大話不要講太多。」

金句3：倚天劍跟屠龍刀都準備好了，民進黨最怕的人就是傅崐萁，我來了你們千萬別閃。

傅崐萁1月25日登記參選總召時表示，他一定可以整合在野，對抗民進黨跟萬年柯總召，柯建銘跟他多次對壘從未贏過，「倚天劍跟屠龍刀都準備好了，民進黨最怕的人就是傅崐萁，我來了你們千萬別閃，直球對決，柯總召我來了，你趕快去收驚，我馬上到，會讓所有新科立委都成為強大的人民靠山，有最大揮灑舞台。」

金句4：柯總召你看著，我馬上就來伺候你了，請你枕戈待旦。

不僅如此，傅崐萁更喊話，「倚天劍、屠龍刀我都已經磨好了，柯總召，你看著，我馬上就來伺候你！請你枕戈待旦，我馬上就來了！」

金句5：崐萁帶著戰斧飛彈來了！

賴士葆1月28日發出聲明退出黨團總召選舉，藍黨團總召由傅崐萁出線。對此，傅崐萁表示，感謝賴士葆的承讓，展現革新團結的國民黨團，一致對付貪腐、鴨霸的民進黨，「崐萁帶著戰斧飛彈來了！」

金句6：柯總召麥造，相堵的到。

傅崐萁1月29日受訪時開嗆，民進黨過去在柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，沒有碰到真正實質的挑戰，下屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會恢復正常國家的監督機制，「柯總召麥造，相堵的到」。

金句7：柯建銘在舒適圈待久了，不了解什麼叫正常的國會，真正的核戰還沒有發生。

傅崐萁也說，他要奉勸柯建銘，過去每次跟自己對戰都甘拜下風，是在舒適圈待久了，大概不了解什麼叫正常的國會，真正的核戰沒有發生，等立法院黨團正式成軍後，「馬上大戲就要上場了」。

金句8：不再讓民進黨豢養的家禽、家畜擔任首長。

傅崐萁透露，他要讓所有過去在委員會的「反質詢」等很荒謬的情況不再發生，也不再讓民進黨豢養的家禽、家畜來擔任首長，必須要適格、適才、適所。

金句9：成立「國會特偵組」，讓民進黨找不到人當部會首長。

傅崐萁表示，他跟民眾黨主席柯文哲有非常暢通管道，國民黨一定會跟民眾黨並肩作戰，讓白色力量跟正藍軍集合在一起，一起監督8百萬選民質疑的民進黨，也要合力將國會徹底改革，讓民進黨找不到人當部會首長。

金句10：民進黨過去八年日子過的太舒服，從來不知道落魄的感覺，由此可知離基層多遙遠。

針對民進黨團總召柯建銘稱「國民黨囂張沒有落魄久」，傅崐萁回應，民進黨過去八年志得意滿、目空一切，視政黨利益高於一切，人民都看在眼裡，這次大選結果已經證明有6成的民意對民進黨相當不滿，民進黨過去八年日子過的太舒服，但人民卻很辛苦，所以從來不知道落魄的感覺，由此可知民進黨離基層多遙遠。

金句11：民進黨立委「立法科員」當久了，忘記國會議員該有的權責。

傅崐萁拋出成立國會特偵組後，遭到民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤痛批是私設刑堂、小東廠；對此，傅崐萁反擊道，民進黨立委「立法科員」當久了，忘記國會議員該有的權責。

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