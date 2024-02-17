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陳建仁拜會藍黨團！傅崐萁開嗆綠執政　「盼陳如傳道者穩定政局」

▲▼行政院陳建仁院長(左二)、鄭文燦副院長(左)拜會立法院國民黨團，國民黨立院黨團總召傅崐萁(右二)與書記長洪孟楷(右一)出面接待。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院陳建仁院長(左二)、鄭文燦副院長(左)拜會立法院國民黨團，國民黨立院黨團總召傅崐萁(右二)與書記長洪孟楷(右一)出面接待。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長陳建仁今（17）日拜會立法院三黨黨團，陳建仁約於上午10點半抵達國民黨團辦公室，與總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長林思銘等其他立法委員握手致意。不過大家一坐下後，傅崐萁即拿起麥克風開嗆，民進黨政府執政下「人謀不臧、貪腐的型態充斥社會」，部會也很跋扈，希望未來新政府跟國會之間可以尊重；洪孟楷也提出三建議「強民生、強反詐、降低政治意識型態」。一旁的陳建仁雖沒直接回應，只是不時微笑點頭。

傅崐萁表示，對於2024大選結果表示尊重，恭喜民進黨政府再次執政，但過去八年兩次的執政有非常多的民怨，非常多人謀不臧、貪腐的型態充斥社會，加上有 6成民意希望下架民進黨，雖然民進黨再次執政，但是是雙少數執政，國會部分也是少數黨，這種情況下，可望陳建仁可以謙卑面對全國人民，把過去八年所有腐化狀況能夠攤在陽光下，讓國會來檢視。

傅崐萁接著說，希望陳建仁有如傳道者的心情，讓政局穩定，兩岸要和平、台灣要安定並幸福發展，希望過去所有國會功能不彰，行政院各部會跋扈的情況，可以在新政府跟國會之間可以尊重，把民意託付的問題一一讓國會及民眾了解。

洪孟楷提到，行政、立法權是互相監督制衡、彼此尊重，民進黨應該要傾聽民意、更在新會期中好好地跟主流民意在一起，讓行政部門可以聽見。洪孟楷提出3要點「強民生、強反詐、降低政治意識型態」。

林思銘也說，現在的行政院是看守內閣，但是這段期間有很多問題讓他感覺不是看守內閣，除了食安問題，也包括最近勞動部與印度簽署簽訂MOU，這在選舉期間勞動部長說雙方沒有共識，但是選舉結束就簽署了MOU，行政院是自打臉；交通部對於開放陸客旅遊政策也朝令夕改；陳建仁過去標榜的溫柔、靭性的內閣，但是現在幾個部會荒腔走板的施政感到遺憾，希望陳建仁還是要好好做好看守內閣的本分。

傅崐萁最後也再說，中華民國在台灣75年，國會改革已經刻不容緩，他希望行政院與執政黨全力支持國會改革，他也強調，陳應該不是看守內閣，520後可能繼續做下去，希望陳能向大家明白說明，在新總統520就職前，能否營造更和平穩定的兩岸氛圍？還是總統當選人賴清德未就職前就已經把手伸進行政院，故意製造兩岸緊張？

對此，陳建仁回應，他一向盼望兩岸能建立健康、永續、和平以及對等交流的關係，大家共同努力穩定台海發展，這也是世界各國的利益所在，政府會往這個方向繼續進行。他還強調，推動兩岸更熱絡的交流，需要兩岸一起努力，政府會繼續維持現況，確保全球安全與永續和平。

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