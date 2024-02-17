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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁稱「黨工誤植臨時會」要懲處　綠委：幾十個立委簽名卻怪助理

▲▼國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團提「幽靈臨時會」被打回票，總召傅崐萁聲稱是黨團助理誤植，讓民進黨抓到語病，會依規定懲處。對此，民進黨立委吳沛憶今（17日）表示，國民黨團的提案不只是黨團領銜，還有立委連署。幾十個立委簽名提案，怪給助理寫錯，這些委員要不是沒有看文件內容，就是不懂法定規則，「花蓮王鬧事不成變成鬧笑話，傅崐萁總召首戰就搞烏龍，卻叫助理來背鍋。」

對於臨時會之亂，民進黨團幹事長吳思瑤指出，亂完知道更正，快速進入「下一題」就沒事了。但國民黨鞭竟甩鍋黨團助理「誤植」，要懲處，更加碼要民進黨團不要「抓語病」，擾亂社會。

吳思瑤感嘆，該清理戰場的時候，同一主題再開戰場，何其不智？議事程序不懂，可以靠勤做功課來補強，政治智慧不夠，恐怕就很難救了，「好漢做事好漢當，做賊不要喊抓賊。」

吳沛憶也表示，傅崐萁20年前就在當立委，卻搞不懂議事規則，要求開違法違憲的臨時會，最後竟然是靠韓國瑜幫忙踩煞車，花蓮王鬧事不成變成鬧笑話，傅崐萁總召首戰就搞烏龍，卻叫助理來背鍋，說是「黨團助理寫錯」還揚言要懲處。好大的官威。

吳沛憶指出，國民黨團的提案不只是黨團領銜，還有立委連署。幾十個立委簽名提案，怪給助理寫錯，這些委員要不是沒有看文件內容，就是不懂法定規則。這些人現在喊國會調查權最大聲，一個烏龍總召高喊國會改革，鬧出「國王的臨時會」，要改革國會，我們很贊成，先從立委問政品質開始革新吧。

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