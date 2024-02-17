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簽署印度移工MOU引藍疑慮　綠黨團點必要性：人數、行業都由我國掌握

▲▼ 行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民進黨團。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院陳建仁院長、鄭文燦副院長拜會立法院民進黨團。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣與印度於昨（16日）完成簽署台印移工合作備忘錄。藍營質疑恐引來治安問題、影響台灣勞工就業。民進黨立院黨團今表示，全球都在搶人才、搶人力，已經有16個國家跟印度移工有合作，印度至今有1800萬人力在不同國家合作跟支援，全球人才荒，台灣也不能搶輸人，且人數、行業都掌握在台灣政府，開放10萬印度移工此事，自始至終、到今天為止，都是假訊息，社會不要被誤導。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，開放10萬印度移工就是假訊息，選前這樣的錯假訊息已經滿天飛，選後回到嚴肅政策面的討論，不希望依舊是假訊息來充斥台灣社會、誤導認知，到目前為止，我國跟印方簽定了MOU，後續針對開放的行業別、人數、招聘方式、人力來源地區等，都會進行後續工作協調，人數、行業都掌握在台灣政府，掌握在我方，開放10萬印度移工此事，自始至終、到今天為止，都是假訊息，社會不要被誤導。

吳思瑤表示，勞動部也清楚說，循序漸進、務實穩健，而且要妥善因應，站在政策及國家需求，台灣在產業移工跟社福移工兩大面向都因為高齡化、少子化，在人力空缺需求上都要補強，而多增加一個人力來源國，就多一個選項，針對未來開放印度移工，所有可控的項目，行業別、人數等，都在台灣政府的掌控之下，未來相信勞動部門，也會跟各需求產業磋商，在工作會議期程中，確保我方需求跟權益。

吳思瑤說明，台灣內部的需求之外，也要看國際面，現在正面臨全球人才荒，全球都在搶人才、搶人力，已經有16個國家跟印度移工有合作，印度至今有1800萬人力在不同國家合作跟支援，另外還有10多個國家進行跟印度引進人才磋商，包含日本去年簽署MOU，韓國也積極洽簽，全球人才荒，台灣也不能搶輸人，此時提升國際競爭力，多一個人才來源國，非常重要。

吳思瑤指出，作為立委，未來會持續強力要求勞動部、外交部，磋商行業別、人數、印度引進地區、訓練基準，是否確實符合台灣產業需求等，都會強力透過立法院監督，促成更符合社會正向需要的政策結果。

吳思瑤也呼籲，台灣是最自由多元、尊重人權的國度，對於不同國家的人力來源，應當保持尊重、正向的態度，台灣各國移工目前有4個國家引進，多一個來源國，對人才需求是正面的，但對於開放的國家本身不要再有歧視性或先入為主的偏見，台灣作為最自由的國度，包容性、多元性一直是台灣自以為傲的社會氛圍，希望在此政策上，回到事實面來討論。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這次跟印度簽定MOU，行業別或人數部分，掌控權在我方政府，最主要是確保本國勞工的工作權，本國缺乏人力補充來源之前，相信各行業別都會去評估，政府也不是這批要幾個人，從哪個地方引進多少，還是要先去評估。

莊瑞雄指出，要先確保本地勞工的工作權，還有確認產業別有需要、然後本地無法適時補充，所以對整個本地勞工工作權，大家可以不用過度擔心，因為產業別、人數調控，主動權在我們國家。

莊瑞雄表示，很多人質疑是否有治安疑慮、過度去強調，到最後本國跟他國勞工之間，甚至種族之間，歧視的問題，都是多慮了，本來任何政府要引進移工，對國內治安、社會衝擊，本來就會列為前提且是最基本考量。

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