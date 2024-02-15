陳俊翰離世！　回顧昔遭王志安在《賀瓏夜夜秀》嘲諷風波

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨15日證實，罕病人權律師陳俊翰於農曆春節初二（11日）離世，而先前陳俊翰曾被中國《央視》前記者王志安於《賀瓏夜夜秀》中模仿，暗諷他上台煽情催票，引發輿論批評。《ETtoday新聞雲》回顧整起事件，當時陳俊翰表示，希望社會藉此事件反思，應該看到障礙者身為人的尊嚴和價值，而不只是特殊的身體狀況，這是一個進步社會應該做到的。

2024總統大選期間，位列不分區第16名並有台版「非常律師」之稱的陳俊翰，曾在競選凱道造勢活動上致詞提及，台灣有超過120萬身心障礙者，但不是每個人都像他一樣幸運，能夠追求自己的夢想。不料，《央視》前記者王志安在網路節目《賀瓏夜夜秀》中批評台灣造勢場合如同演唱會，脫口「把殘疾人士推上去」等語，諷刺罹患罕病的陳俊翰，引發輿論圍剿。

面對輿論，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金出面道歉，往後會謹慎處理節目內容，並且在各平台上修剪這段影片，避免上述情況再度發生。當時，陳俊翰接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，肯定製作單位願意發出道歉聲明，希望社會藉此事件反思，應該看到障礙者身為人的尊嚴和價值，而不只是特殊的身體狀況，這是一個進步社會應該做到的。

陳俊翰也說，他希望不只是製作單位，甚至其他主流媒體，在處理障礙者議題時，不該只把重點放在障礙者的障礙，或者障礙者的一些疾病上，好像把他們當作揶揄、嘲笑的對象，希望可以用同理心、尊重的態度面對。

而該事件也在政壇中發酵，不僅民進黨予以譴責，台灣基進黨也提告《賀瓏夜夜秀》，直指該節目不尊重身障人士且否定台灣民主，要求薩泰爾娛樂公司立即停止將台灣基進列為贊助商。另外，民眾黨主席柯文哲也表態，陳俊翰是一位勇敢突破身體限制的「非常律師」，不該被簡化成「推上去煽情」的秀，而這種訕笑他人身體缺憾的節目橋段也當然需要檢討。

事後，神隱多日的主持人賀瓏，終於在1月26日首度回應，他虛心接受所有評論，已經向陳俊翰道歉，並願意虛心檢討，希望未來可以把陳俊翰送進立法院，2028年《夜夜秀》也會盡全力輔選民進黨。不過，此番話遭外界質疑是「高級酸」，陳俊翰則大方回應，大可不必勉強2028年一定要投給民進黨，台灣民主自由可貴之處，就是每個人都可以自由選擇認同、支持的政黨，「沒有誰可以強迫誰」。