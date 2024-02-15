高中演講被問最喜歡哪位女星　陳俊翰：我媽媽算最偉大的女明星

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。陳俊翰因他勵志的生命故事感動許多國人，彰化縣議員楊子賢今（15日）回憶，陳俊翰就讀新竹高中時，曾被問最喜歡哪位女明星？當時陳回應「如果真的要說的話，我想我媽媽應該就算最偉大的一個女明星。」楊表示，謝謝陳俊翰律師美麗的靈魂，偉大的陳媽媽、陳家人請節哀。

陳俊翰是台灣首位罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師，前年取得美國密西根大學法學博士學位，如今在中研院法學研究所擔任博士後研究學者，更被民進黨提名為不分區立委，位列第16名。

陳俊翰在1歲左右確診SMA，因為當時沒有任何治療藥物，醫師評估僅能活3至4年。在國小六年級時症狀惡化，在加護病房插管長達2個月，一度失去求生意志，寫紙條給母親說「不要救我，我真的撐不下去了」，幸好後來在母親的陪伴下，跨過心中的關卡，轉念思考，家人都不輕易言棄，自己更不應該放棄。

對於陳俊翰突傳離世消息，楊子賢回憶，陳律師讀竹中在學校演講時，曾有位同學提問：「想知道你平常休閒的時候，有沒有看電視，假如有的話，想請問你最喜歡哪一個位女明星？」

楊子賢表示，當時陳律師頓了一下，眼神看看身旁的陳媽媽，他回答：「我平常沒有特定喜歡哪一個女明星，如果真的要說的話，我想我媽媽應該就算最偉大的一個女明星」，偉大的陳媽媽、陳家人請節哀。