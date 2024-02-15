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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒有機會和陳俊翰當同事　吳思瑤回憶1畫面：願來世仍能一起守護台灣

記者杜冠霖／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰因勵志生命故事感動許多人，專精國際人權法、身心障礙政策及法律等研究的他，2024大選時被列入民進黨不分區名單，後於春節期間離世，享年40歲。民進黨立委吳思瑤今（15日）表示，自己和所有黨團同仁都心痛震驚，感謝陳俊翰為台灣挺身而出，參與這場關鍵選戰，「今生沒有機會在國會當同事，願來世我們仍能一起作為守護台灣的戰友。」

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，不分區立委候選人陳俊翰致詞，蕭美琴上台獻花 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳俊翰在造勢場合上台致詞，蕭美琴獻花 。（圖／記者李毓康攝）

陳俊翰驟逝，吳思瑤表示，2024年1月11日凱道的選前晚會，是自己與陳俊翰律師第一次見面，沒想到竟也是最後一次，晚會當天是陳律師第一次參加政治集會，也是首次的公開演說。那一天，讓無數的台灣人認識了這位生命鬥士。

吳思瑤指出，自己是晚會主持人，在場邊全程看著陳律師談話的側影。他的演說即使沒有慷慨激揚的政治語言，即使台下多數的支持者並不熟悉他，但他娓娓道來自身經驗，訴說對台灣的使命，平實真摯份外有力，「成為當晚最令人動容的一段演說，我在場邊也不禁紅了眼眶。」

吳思瑤表示，得知陳俊翰律師離世的消息，自己和所有黨團同仁都心痛震驚。感謝陳俊翰律師為台灣挺身而出，參與這場關鍵選戰，為2024一役留下最溫暖的場景，「今生沒有機會在國會當同事，願來世我們仍能一起作為守護台灣的戰友。」

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