連署17日臨時會？藍委們提「辣個男人」　就看韓國瑜是否買單

▲國民黨今舉辦113年春節團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市政府驗出台糖肉品含禁檢出之瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團拋出要求行政院長陳建仁進行專案報告。國民黨團總召傅崐萁今（15）日表示，希望17日能夠開臨時會，但尊重立法院長韓國瑜明日召開的朝野協商。對此，藍委柯志恩說，韓國瑜應該會取得這個三黨最大的共識，看看到底要不要加開臨時會；藍委洪孟楷則說，朝野協商今天會送出連署，並且會請韓國瑜明天召開朝野協商。藍委們表達意見，就看最後韓國瑜是否買單。

面對台糖肉品食安爭議，國民黨團主張於開議前召開臨時會，邀請陳揆進行專案報告，不過民進黨團總召柯建銘對此反對，批國民黨不懂程序。

黨團總召傅崐萁受訪時強調，今天會把黨團所有成員連署送到院會，17日希望能夠開臨時會，但也尊重韓國瑜明日召開的朝野協商，「新會期開始，國民黨團已經準備好，要為全國國人打拚，讓台灣的明天更好，讓龍年是陽光普照的一年。」

是否擔心後天加開臨時會開不成？黨團書記長洪孟楷說，民進黨政府好好過完年了，也應該好好面對國人，尤其是食安的問題，過去八年執政之下，民進黨一直讓國人很不放心，過去許多有掛羊頭賣豬肉的行爲，而年前的瘦肉精事件也還是眾說紛紜。

洪孟楷強調，今天就會送出連署，並且會請韓國瑜明天召開朝野協商，也要求民進黨團能夠好好的說明清楚，食安是不是要一起努力，共同把關，這才是符合國人2350萬人主流民意的期待。

藍委陳玉珍說，自己已經簽名連署，並批民進黨對於食安不重視；柯志恩則表示，全國都非常關心有關於食安的議題，不是單單只有台中這一包瘦肉精的問題而已，相信韓國瑜應該會取得三黨最大的共識，看看到底要如何來處理，是不是要加開臨時會？或者還有其他的方法？透過韓國瑜的溝通協調，相信能做出最好的一個決定。