藍黨團提案「國王的臨時會」　綠酸為難韓國瑜：只為杯葛陳建仁報告

▲民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（圖／賴清德競辦提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團要求立法院召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台中「瘦肉精爭議」進行食安報告，更放話若開不成，就要杯葛首場施政報告。對此，民進黨立院黨團今（15日）表示，立法院長韓國瑜邀請周萬來當秘書長，他過去就曾清楚說明常會跟臨時會區別，國民黨發動國王的臨時會，硬要這樣大動作連署，就是為了在開議之後，杯葛陳建仁上台報告的理由，司馬昭之心路人皆知。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，擔任立法委員要讀懂憲法，國民黨團新任黨鞭們可以看憲法第六十八條針對立法院常會時間有清楚規定，立法院會期每年兩次、二月到五月以及九月到十二月，臨時會則是常會之外時間，憲法第六十九條針對臨時會召開有一定程序規範，臨時會跟常會都有明確規定，國民黨團不要傻傻分不清。

吳思瑤指出，常會召開時間沒有臨時會這件事，國民黨現在在連署，到時候遞案，立法院議事處基於法規跟議事規則能夠受理嗎？韓國瑜邀請立法院活字典周萬來當秘書長，周民國91年就很清楚說明常會跟臨時會的區別是什麼、常會召開期間就沒有臨時會。

吳思瑤建議，國民黨團副總召讀讀周萬來學術專文，把常會跟臨時會規範寫得清清楚楚，立法委員、國會最大黨黨團，不要連憲法、立法院內規都傻傻分不清楚，常會期間並沒有召開臨時會這件事情，請把憲法跟議事規範搞清楚。在野黨不需要用特立獨行的主張，來彰顯自己多認真，若國民黨正式遞案，周萬來能受理嗎？且20日開議日是韓國瑜召開朝野協商、各黨黨團幹部簽字，若要逾越韓國瑜議定開議期程，當然是為難韓國瑜。

對於國民黨提案，民進黨團副幹事長林楚茵比喻，像學生開學了就不需要寒修、暑修，正常上課就好，立法委員2月1日報到後就都在工作中，包含法案制訂、連署以及選民服務，都在進行中，既然已經確定開議時間且經過協商，國民黨如果要當好學生就準時來上課，但就只有壞學生不斷破壞校規、創造規定，周萬來是規則諮詢的老師，對於相關規範非常暸解，韓國瑜既然請來周萬來，就可以好好請教一下。