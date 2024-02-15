籲國民黨「太陽」青年取代長輩　朱立倫：藍委助理也要找年輕人

▲朱立倫出席國民黨113年春節團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（15）日上午舉行113年春節團拜活動，被問到黨內現在有黨主席、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕「3顆太陽」的議題，黨主席朱立倫受訪表示，國民黨就是一個平台，他扮演總教練、引擎的角色，希望帶動更多的力量給立法院黨團以及執政縣市首長，盧秀燕等縣市長在地方上服務民眾，立法院在韓國瑜以及國民黨團的努力下，為民眾通過重要的民生法案，而黨內真正的「太陽」就是國民黨黨員以及許多年輕幹部。

朱立倫在致詞時重申，要透過國民黨這個平台，爭取更多年輕世代加入，取代他們，讓年輕世代成為主角，並呼籲每一位藍軍立委在招聘助理時，都要把年輕人當成重要的培養對象，15個執政縣市長也要不斷培養更多的接班人與優秀人才，為未來重返執政努力。

朱立倫強調，國民黨會把培養年輕人當成最高目標，所有黨內長輩要做年輕人的啦啦隊，不應該再成為主角，包括他本人也一樣，這樣國民黨才能一棒接一棒、一代接一代。

前總統馬英九也出席今日的春節團拜活動，他致詞時表示，雖然國民黨在今年初的總統選舉失利，但在朱立倫的領導下，成功穩助立法院席次，重回國會的第一大黨，他期許國民黨團在韓國瑜領導下推出有利民生的法案，不負民眾所託，未來還要強力監督政府，黨內團結重新出發，讓中華民國風調雨順天災少，國泰民安出口多。



▲國民黨113年春節團拜。（圖／記者屠惠剛攝）