藍要開臨時會被柯建銘酸「衝過頭」　蔣萬安：監督中央施政天經地義

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

針對台糖瘦肉精，國民黨立院黨團主張17日加開臨時會邀行政院長陳建仁專案報告，但被民進黨團總召柯建銘批評，不要為求表現而衝過頭；而行政院院會也排定今（15）日今要陳報此案。台北市長蔣萬安表示，立院監督中央施政，針對各項議題請行政院專案報告，本來就是天經地義，希望中央負起責任說明清楚。

蔣萬安15日上午到市府大樓廣播室向員工拜年，針對行政院食安辦今要陳報「釐清國產豬肉含乙型受體素風險與精進措施」，蔣萬安表示，不只是豬肉事件，去年進口蛋的案子，相信國人都非常關注，立法院應該要發揮監督力量，提出讓行政院至立法院專案報告，讓中央政府有責任說明清楚。

蔣萬安提及，回顧過去一年，台北市政府在行政院會反應各種地方心聲，不管是食安等議題，也感謝中央支持北市動物園保育員薪資待遇提升，後續會持續追蹤包括勞檢員與工程員人力配置、待遇相關進度，以及捷運興建、社子島發展進度，仍會持續跟中央溝通，希望中央給予各方面協助和支持，讓中央、地方一起努力，為市民爭取權益。

面對國民黨立院黨團將提案召開臨時會，要陳建仁17日專案報告一事，否則揚言杯葛，被柯建銘奉勸不要為求表現而衝過頭？蔣萬安回應，關於實案，不管是瘦肉精或去年進口蛋爭議，北市府立場一直是從嚴把關，也會跟其他各地方政府做好聯防工作，中央也應該要從源頭做好把關、查緝，中央跟地方共同努力。

蔣萬安認為，立法院監督中央施政，對各項議題請行政院來專案報告，是天經地義的事，這部分希望中央政府應該要負起責任，清楚對外界說明。