藍推國會調查權遭柯建銘轟違憲　朱立倫：蔡英文昔也有同樣主張

▲朱立倫出席國民黨113年春節團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘質疑，國民黨團總召傅崐萁拋出設立「國會特偵組」構想，稱藉此推動打貪腐，還要推「聽證權」、「調查權」、「不得藐視國會」等入法，是「毀憲亂政、莫此為甚」，強調這是非常嚴重的毀憲亂政行為。國民黨主席朱立倫今（15）日受訪則說，這是先進民主國家美國都在做，以前總統蔡英文也都這樣主張，為何八年都不做，不但不做還說人家違憲？

朱立倫今日上午出席國民黨新春團拜，被問到國會聽證權，柯建銘說可能危險，朱立倫說，立法院該有聽證全、調查權、調閱權，這是先進民主國家美國都在做，民進黨是反民主、走倒退路線，所以還是說句實話，良心、認知國會該扮演什麼功能，就讓他好好發揮，不要因為政黨有所不同。

另外，傳出有人不願意繳納黨職分攤金，朱立倫斥，「從來沒有聽過欸！這謠言從哪來的？」至於，2026縣市長選舉，民眾黨可能遍地開花一事，朱立倫則表示，剛剛選完就要好好做事，國民黨15個執政縣市，便是希望好好把市政縣政做好，讓民眾感受到國民黨是真正為人民服務、打拼，讓大家過好日子的政黨，就是往這方向去努力。

有關近日外界討論國民黨新北市長接班人選，朱立倫只說，國民黨在各地都有好的年輕人與年輕世代，都可以接班。

