游錫堃清理官邸！　陳昭姿留言「祝福」遭網轟：少來說場面話

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院前院長游錫堃爭取連任立法院長失利後，第一時間即宣布請辭立法委員職務，並於15日上午透過臉書發文透露，為了讓新院長韓國瑜可早點使用重慶南路官邸，春節期間他努力清理、打包，度過了一個完全不一樣的春節。對此，民眾黨立委陳昭姿留言「祝福院長，感謝您長期對國家的貢獻！」不料卻遭網友出征嗆，「 謝謝民眾黨幫忙弄走水牛伯」、「少來說什麼場面話」、「虛偽」等。

游錫堃爭取連任立法院長失利後，第一時間即宣布請辭立法委員職務，並在當天就清空立法院的辦公室，讓韓國瑜可儘速遷入。今日更在臉書發文透露，他度過了一個「打包」的春節，為了讓韓國瑜可早點使用重慶南路官邸，春節期間他努力清理、打包，希望未來的房東可以儘速準備完成，讓他早點順利遷入。

對此，民眾黨立委陳昭姿也在該則貼文下方留言道「祝福院長，感謝您長期對國家的貢獻！」不料卻遭網友出征嗆「謝謝民眾黨幫忙弄走水牛伯」、「民眾黨支持韓國瑜的，少來說什麼場面話」、「虛偽」、「如果妳真的為了台灣好，第二輪就該回來投票」、「民眾黨來祝福也太可笑」、「這祝福像極了一根刺」等。

▼游錫堃曝光將搬離重慶南路官邸。（圖／翻攝自游錫堃臉書）



▼民眾黨立委陳昭姿在前立法院長游錫堃臉書下方留言遭網友開轟。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

