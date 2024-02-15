忙打包！游錫堃清理重慶南路官邸　笑嘆：75歲過不一樣的春節

▲游錫堃曝光將搬離重慶南路官邸。（合成圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2月15日迎來開工日，高齡75歲的立法院前院長游錫堃今（15）上午透過社群平台透露，自己度過了一個完全不一樣的春節，為了讓新院長韓國瑜可早點使用重慶南路官邸，春節期間他努力清理、打包，希望未來的房東可以儘速準備完成，讓他早點順利遷入。

游錫堃今年2月1日爭取連任立法院長失利，第一時間即宣布請辭立法委員職務，展現高度，當天就清空立法院的辦公室，讓新任院長韓國瑜可儘速遷入。此外，韓國瑜也公開表示，國會院長辦公室、官邸都可以提供給游錫堃使用，「希望游錫堃跟我們一起努力」。

不過，游錫堃仍舊透過社群平台表示，他度過了一個「打包」的春節，「哈！活了75歲的今年，過了一個完全不一樣的春節！」他說明，雖然法定搬離時間3個月，但為讓新院長可早點使用，春節前找房子、租房子；春節期間努力清理、打包，今天是今年的第一個上班日，希望搬家公司開工後，自己的房東可以儘速準備完成，讓他早點順利遷入。

根據2023年公布的財產申報，游錫堃與妻子楊寶玉在台北市大安區復興段有一筆房產，但目前已經出租，另外還有一棟位於宜蘭縣羅東鎮的房屋，是1988年取得的老宅，因此，過去4年立法院長任內，游居住在位於重慶南路的立法院長官邸，以往前院長王金平、蘇嘉全任內也曾居住過此處。

▲游錫堃將搬離重慶南路官邸。（圖／翻攝自游錫堃臉書）