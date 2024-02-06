柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為」

▲韓國瑜安撫陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委陳昭姿因在2月1日立法院長選舉中投下的選票沾染印泥，被判定為廢票。陳昭姿昨朝野協商時，突然闖入罵民進黨團總召柯建銘「怎能這樣對我！」引發雙方口角。柯建銘今（6日）表示，民眾黨要全黨挺一人我們尊重，但道理就是道理，「那種場景坦白講，我代表民進黨30年來，在立法院從未看過這種場景，這麼沒禮貌的行為、潑婦罵街。把民進黨踩在腳底下，不可不怒。」

對於陳昭姿爭議，柯建銘回應，應該翻過這一頁了，奉勸她不要再掩耳盜鈴，不要再陷黃國昌於不義，黃國昌1月31日曾在媒體上講過一段話：「假如連蓋票都沒蓋好，代表沒能力當立委。」本來他們要開除，今天請陳昭姿和黃去對焦好了。

柯建銘表示，為何她（指陳昭姿）要請辭黨團幹事長、為何民眾黨中評會要開會，這必有理由，民眾黨要全黨挺一人我們尊重，但道理就是道理，「妳以為我不講這句話，妳可以詮釋妳的行為，所有人會相信妳嗎？真的是掩耳盜鈴，違法事情就是違法，沒有協商、也沒有表決餘地，這是很基本道理，請陳昭姿適可而止。」

柯建銘說，昨天大家在照相時她衝進來潑婦罵街，「那種場景坦白講，我代表民進黨30年來，在立法院從未看過這種場景，這麼沒禮貌的行為、潑婦罵街。把民進黨踩在腳底下，不可不怒。」

柯建銘強調，韓國瑜叫我看他眼睛休息一下，「我本來想回他：『你沒看到我在眨眼睛嗎？』這不是說息怒就可以的，我要把立場講清楚，我代表民進黨團，豈可容忍任何人踐踏，這是大是大非的問題，否則大可不用生氣，但故意要生氣，這是基本立場。」



