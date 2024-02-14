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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜成聲量新霸主　她：柯文哲再也不是媒體寵兒！

▲▼柯文哲 陳昭姿 出席民眾黨晨會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲在大選期間開設「KPTV」直播，YouTube頻道正式突破百萬訂閱；不過，前柯文哲幕僚吳靜怡表示，選後聲量霸主是立法院長韓國瑜，從此柯文哲再也不是媒體寵兒，若民眾黨繼續採取以訟止謗、側翼網軍、批判媒體的戰術，恐怕玩久了會陷入更小眾的同溫層，且韓粉的崛起，首先被裂解的就是自以為第三政黨又不團結的假老二，直言「流量就是一塊大餅，柯文哲新年看起來就是老氣過時了，新政黨沒有新氣息。」

吳靜怡今日在臉書發文分析，選後聲量霸主是立法院長韓國瑜，當選院長當日是柯文哲聲量的8倍，從此柯文哲再也不是媒體寵兒。劇烈滑坡型崩跌人物是柯文哲，選後剩下聲量只有7%，逐漸竄升起來的是總統蔡英文、台中市長盧秀燕，最莫名其妙的就是立委蔡壁如，蔡總統開始展露笑容和輕鬆自然的樣子很舒服。

吳靜怡認為，若民眾黨繼續採取以訟止謗、側翼網軍、批判媒體的戰術，恐怕玩久了會陷入更小眾的同溫層，網路流量是很現實的，可預知的是韓粉即將崛起，而當韓粉從「小藍教」歸隊到「正藍軍」，首先被裂解的就是自以為第三政黨又不團結的假老二，寂一陣子的韓國瑜顯然比柯文哲、立委黃珊珊、柯辦發言人陳智菡有趣多了。

此外，吳靜怡也指出，有人開始替民進黨總統當選人賴清德感到緊張，但這兩年執政黨若能「歲月靜好」渡過，真的會比轟轟烈烈好很多，且賴清德選後，整個穿衣風格有點微調整，細微的改變用心都比大膽躁進來得好。

吳靜怡舉例，就像近期台糖豬肉驗出瘦肉精事件，先前經過臉書粉專「Linbay好油」搭配網軍操作灑狗血的政治操作之後，大家反而會更冷靜，所以喊「王必勝下台」就激不出火花了，一直等到盧秀燕與各部會檢驗公告後，這件事馬上告段落，畢竟民生議題是從豬農到人民非常關注的，政治操作槓桿越大，反作用力會更大。

吳靜怡強調，不得不說，台北市長蔣萬安最新推出的情人節影片，讓蔣團隊跟柯團隊形成巨大反差，柯文哲善用一群漂亮發言人，而蔣萬安那種沒有亮點的年輕團隊，反而突顯了他個人特色，「流量就是一塊大餅，柯文哲新年看起來就是老氣過時了，新政黨沒有新氣息。」

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