藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

▲準總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營希望總統當選人賴清德就任後到立院國情報告，且要採即問即答模式。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（13日）表示，賴清德釋出善意，不代表國民黨團可以予取予求，請國民黨立委好好把條文法規研讀清楚，依法接受立法院詢答的是行政院長，憲政體制不容逾越，希望國民黨團不要過度膨脹自身權力，讓立法院成太上機關、憲政怪獸。

根據《中華民國憲法增修條文》明定，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告，但並未規定如同官員備詢「即問即答」的形式。這個規定源自「國民大會」，台灣民主化後，前總統李登輝也曾依據《憲法》至國民大會做國情報告，會後留下來聽取國大代表的國是建言，最後由李綜合答覆，但當時的形式並無官員備詢時「即問即答」的強制力。

而傳出國民黨團有意提案，提議聽取準總統賴清德國情報告，並主張以「即問即答」方式，要求賴接受民意檢驗，可望成為中華民國憲政體制第一人。

吳思瑤表示，總統赴國會國情報告一事，雖然賴清德釋出善意，不代表國民黨團可以予取予求，請國民黨立委好好把條文法規研讀清楚，憲法增修條文、立法委員職權行使法都有明確規範，總統赴立院是報告而非詢答，不是國民黨期待的即問即答，更不是部分委員主張的常態化。

吳思瑤指出，總統是總統、行政院長是行政院長，依法接受立法院詢答的是行政院長，憲政體制不容逾越，希望國民黨團自制、自重，不要過當的膨脹自身權力，讓立法院成太上機關、憲政怪獸，這絕對不是社會所期待跟樂見的。