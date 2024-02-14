曝光盧秀燕「首任中央民代照」　洪孟楷：最美市長！高顏值又專業

▲盧秀燕出道照曝光。（合成圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委洪孟楷日前在臉書曬出民進黨團總召柯建銘、國民黨立法院長韓國瑜兩人當年初到立院報到的照片，引發軒然大波，今日再度於臉書曝光台中市長盧秀燕首次擔任中央民代時的照片，直呼「高顏值又專業，確實可說是最美市長！」

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷日前才在臉書貼出韓國瑜、柯建銘就任二屆立委時的照片，今日再於臉書發文指出，收心操準備，明天要上班打拚；今天初五開工大吉，同時也是西洋情人節，努力又浪漫的結合，就讓他與在立法院的大學姐盧秀燕一起祝福大家平安又快樂。

洪孟楷表示，之前找出韓國瑜院長三十幾年前的立委照受到許多鄉親討論，現在利用整理資料期間再找到第四屆立委檔案照，發覺盧秀燕首次擔任中央民代時專業又知性美的一面，高顏值又專業，確實可說是最美市長。

至於日前黨內傳出接棒新北市長一事，洪孟楷強調，反應民意是現在最重要的事，深耕地方、監督中央，讓全台2350萬人的主流民意都能傳達，這個目標與堅持始終不變，新的會期持續為鄉親積極的發聲，再次祝福龍年事事順心，情人佳節快樂，今天早點休息，用最好的狀態面對幸福每一天。