擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

記者詹宜庭／台北報導

今（14日）為西洋情人節，台北市長蔣萬安發布「陷阱題大挑戰」影片表示，身為摩羯座的他，確實常常被大家認為不夠浪漫，說是「直男」代表，所以這次準備要來扳回一城，和同仁們來場比賽，看看究竟誰能擺脫「鋼鐵直男」的稱號；而面對陷阱題，蔣萬安也信誓旦旦地說「難不倒我！我越來越彎了」。

蔣萬安今日在臉書發文表示，今天是情人節，但不瞞各位，身為摩羯座的他，確實常常被大家認為不夠浪漫，說是「直男」代表，所以這次準備要來扳回一城，和同仁們來場比賽，看看究竟誰能擺脫「鋼鐵直男」的稱號。

在蔣萬安發布的「陷阱題大挑戰」影片中，主持人出題問及「我今天哪裡不一樣」，蔣萬安則回應「頭髮」，讓在場3位評分員哄堂大笑，蔣萬安解釋「你只要回答頭髮都不會錯，就算不是頭髮也要用行動表達你的愛，濃烈的愛！」更向一旁同事借位教學，害羞動作讓人看了跟著臉紅心跳。

主持人接著問「你覺得這個人好看嗎？」只見蔣萬安答案改了又改，最後信誓旦旦地說「等一下怎麼考我都一定是最好的答案」，答案揭曉時，蔣萬安寫下「不錯啊！但我都沒注意到」，不過一旁的評分員也揪出癥結點問「可是不錯就是有看到不是嗎？」讓蔣萬安頓時愣了一下，主持人也開萬笑道「有感受到陷阱了嗎？」

之後，主持人又問到一題「工作跟我哪個比較重要？」並直言「這題市長感覺超難」，蔣萬安回說「難不倒我！我越來越彎了」，一旁的同事則逗趣回應「這題？我老闆在旁邊」，主持人表示「今天先撇開員工的角色，但蔣萬安不能市長的角色，怕出包」，最後蔣萬安寫下「沒有什麼比你重要」的答案。

▼蔣萬安發布「陷阱題大挑戰」影片，害羞動作讓人看了跟著臉紅心跳。（圖／翻攝自YouTube／蔣萬安）

