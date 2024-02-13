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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北燈節年後正式登場　蔣萬安：好好體驗在地特色

▲▼台北市長蔣萬安關渡宮發錢母。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安關渡宮發錢母。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節假期接近尾聲，台北燈節也預計在假期後的2月17日正式展出，此次選定在西門町一帶，且時間長達一個月，預期將對周邊商家帶來豐厚的經濟效益。市長蔣萬安13日受訪時說，希望能結合在地商圈以及店家，活絡地方經濟，不只要來欣賞台北燈節，也可以好好體驗在地的特色、店家、品嚐美食。

蔣萬安說，今年台北燈節特別選在西區，希望能結合在地商圈以及店家，活絡地方經濟，所以這次不管整個範圍從北門到中華路西門町商圈，整個交通結合店家上規劃都非常完整。

「另一方面，期間也拉得很長，希望能帶來很多經濟效益，加乘效果。」蔣萬安說，這次燈節從2月2日開始、2月17日正式點燈，一直到元宵後3月3日，所以希望能在今年的燈節吸引更多，甚至比往年更多的遊客、觀光客以及市民朋友，來自各縣市的鄉親，一起來欣賞不只台北燈節，也可以好好體驗在地的特色、店家、品嚐美食。

蔣萬安特別提到，也可以在台北西區、萬華地方走走逛逛，這是希望在台北市各個區都可以呈現特色，就像議員陳重文講的，關注到每一區不同的地方，以及值得讓大家欣賞體驗到的美好一面。

至於預估的人次，蔣萬安說，人次往年大概幾百萬人次，希望這次當然有更多的效果，希望能夠不斷地聆聽地方的聲音跟意見，隨時做調整，因為期間很長，會看看各界的反應，馬上調整吸引更多人潮帶來商機。

而每年都會出席的上海燈飾、上海團的部分，蔣萬安說，就依照往例、依照程序提出申請，所以有近一步最新消息一定會跟大家報告。
 

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