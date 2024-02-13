比市政還累！蔣萬安代班太太「一打三」　嚇：趕快提前上工

▲台北市長蔣萬安關渡宮發錢母。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大年初四，休息2天的台北市長蔣萬安13日一連排了8個宮廟的參香行程。對於在家陪家人、一打三的心得，蔣萬安笑說，體恤太太辛勞主動說要一打三，太太毫不猶豫答應，「一打三真的不容易，所以今天一大早出門趕快提前上工」。

上午在關渡宮受訪談到休假2天，有沒有幫太太一起照顧小孩？蔣萬安說，過去這一年因為都忙於工作，比較少時間陪太太和家人，所以趁初二、初三撥一點時間陪太太、小朋友，當然也試著一打三好好安太座，「一打三真的不容易，所以今天一大早出門趕快提前上工」。

媒體追問，在家一打三比較不容易還是市政比較不容易？蔣萬安笑說，「你看我今天趕快急著出門，提前上工就知道，一打三真的不容易」。

蔣萬安表示，過年的時候好好撥一點時間陪家人非常重要，「過年期間好好安太座，太座安得好這一年沒煩惱」。他強調，過去這一年的確太太幫忙很多，讓他可以好好忙於公務，無後顧之憂在市政打拼。

蔣萬安笑說，他一說出要一打三，太太毫不猶豫，真的讓他一打三，「所以有體驗到，很辛苦，今天提早出門，提早上工」。至於明天的情人節有沒有準備驚喜？蔣說，明天情人節先讓他保個密，現在講出來太太就知道了，「當然有準備，一定要的」。