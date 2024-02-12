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社會 社會焦點 保障人權

小三情人節與人夫出遊！5星飯店激戰產1女　正宮崩潰求償100萬

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小三與人夫一夜情後產下女嬰，正宮得知怒提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉人豪／新北報導

小三與人夫情人節同遊高雄，並且晚上入住飯店激戰，之後還產下一女嬰，正宮得知後對小三提告，新北地方法院判小三應賠償40萬元。

判決書指出，正宮表示與丈夫2012年結婚，並育有3名子女，現婚姻關係仍存續中，而小三明知丈夫是有配偶之人，2021年12月與丈夫深夜在河濱公園幽會，且疑似在車上發生性行為，小三下車後丈夫更有從背後環抱被告之親暱舉動。2022年2月13日，小三與丈夫又共同驅車前往高雄旅遊、約會，過程中2人有牽手、擁抱等親密舉止，同日晚上2人甚至於高雄某知名五星級大飯店同睡一床至隔日2月14日，小三更產下1名女嬰。

正宮認為，小三及丈夫已逾越一般男女正常交往之分際，並已超過社會一般通念所能容忍之範圍，破壞婚姻共同生活因互信而圓滿、安全、幸福之權利，向小三提告求償100萬元。

小三則否認在河濱公園幽會時有發生性行為，2人只是單純在車內聊天，而她因禁不住苦苦追求，同意2022年2月13、14日與人夫至高雄共度情人節並同住高雄某知大飯店。

法院認為，小三與人夫有摟抱、依偎、牽手、挽手等親密身體接觸，顯見2人互動已達情侶層次，有逾越分際交往之行為， 新北地方法院審酌小三目前育嬰待業中，收入微薄等情，判決小三應賠償正宮40萬元。可上訴。

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