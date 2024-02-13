不談連任潛在對手黃珊珊、吳思瑤　蔣萬安：祝大家財源廣進

▲台北市長蔣萬安關渡宮發錢母。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節假期接近尾聲，台北市長蔣萬安大年初四一連排了8間宮廟的參香行程。針對外界點名未來尋求連任的可能對手，包括民眾黨不分區立委黃珊珊、士北選區的民進黨立委吳思瑤，蔣萬安未多談，僅表示，「今天大年初四迎財神，希望大家新的一年財源廣進，大賺錢大發財」。

面對老對手、立委黃珊珊過年期間連跑了25間廟，民進黨士北立委吳思瑤也被點名，蔣萬安說，今天來到關渡宮，所以很高興，陳董事長率領的團隊一起扮演北部非常重要的信仰中心，「不只是北投的大廟，也是北台灣甚至全國各縣市，各個邀請來作客的對象，範圍遍佈各縣市」。

蔣萬安表示，所以今天特別來到關渡宮，以及剛剛去慈后宮、慈生宮，下午也會到幾個宮廟，大家一起來到宮廟參拜，祈求台北市新的一年四時無災、風調雨順，最重要是人民安居樂業。

媒體追問，一個上午連跑北投數間宮廟，是否把吳思瑤當假想敵？蔣萬安笑說，「今天就是剛好行程安排來到北投地方」，每一次在北投都感受到滿滿人情味，大家非常熱情，特別包括陳重文議員也在這裡，北投鄉親就是很熱情。

蔣萬安說，今天一早第一個宮廟開始，大家不只是初四來迎財神祈求風調雨順、平安，更重要大家能夠給他很多的正面回饋，還有很多反應跟意見的提供，「我都非常開心每次來北投的宮廟走走，能感受到在地的不同特色」，像剛剛也介紹了關渡宮很多不為人之的小故事，像祈求關渡媽的手帕跟扇子可以正宅平安以及孩子的守護神，可以讓孩子活潑健康長大。

另外，若立委黃珊珊若捲土重來，有沒有想對她說什麼話？蔣萬安未多談，僅表示，「今天大年初四迎財神，希望大家新的一年財源廣進，大賺錢大發財」。